Эта судебная тяжба не просто испорченный банан, а взгляд в историю легендарной музыки.

Casetify объявила о своем новом сотрудничестве с The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. В данной коллекции представлены чехлы для телефонов, браслеты-обереги и чехлы для наушников. Помимо изображения банки супа Campbell, аксессуары также отдают дань уважения культовому банану.

Casetify известна своими стильными чехлами благодаря впечатляющим коллаборациям с такими партнерами, как спортивные лиги, Disney и Netflix. Теперь в список партнеров добавлено имя Энди Уорхола благодаря сотрудничеству с The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Реклама

Как и ожидалось, классическая банка супа Campbell преобразована в несколько увлекательных дизайнов чехлов. Но особое внимание привлек чехол с дизайном банана, который был изображен на обложке альбома первого LP Velvet Underground. Этот чехол — это не только веселый, но и значительный образ, хотя и не самый практичный.

На самом деле, многие из самых веселых чехлов больше подходят для того, чтобы вызывать обсуждения, нежели для защиты телефона.

Коллекционный чехол для телефона Andy Warhol с изображением банана выполнен в виде большого банана. Кнопки питания и регулировки громкости остаются доступными, хотя зарядка может быть под вопросом. Благодаря изготовлению из силикона, телефон можно легко извлечь из чехла.

В комплект также входят три наклейки, которые можно снимать и прикреплять заново, чтобы придать чехлу личный оттенок. Вдохновившись Андзи Уорхолом, вы можете использовать чехол как «банановый телефон» или просто весело провести время. Простите за каламбур.

Самым важным, пожалуй, является то, что этот чехол позволяет вам отдать дань уважения супермоделям и рок-музыкантам при помощи действительно приятного аксессуара. Если же вы ищете что-то более практичное и стандартного размера, у Casetify есть несколько обычных чехлов для iPhone с изображениями культового банана на задней панели.

Как можно было ожидать, эти чехлы соответствуют ценовой стратегии Casetify: они не самые дешевые. Коллекционный чехол в виде банана стоит 106 долларов для большинства телефонов, тогда как более стандартные модели стоят около 60 долларов и относятся к линейке «Impact», что предполагает защиту от падений с высоты до 2,5 метров — по крайней мере, так утверждает Casetify.

Источник: TechRadar