Трамп заявляет о намерении в ближайшее время ввести пошлины на импортируемые чипы.

Без вдачи в детали о возможной судьбе $52 миллиардов субсидий из Закона о микросхемах при его руководстве, Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем ожидается ввод тарифов на импортные компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтику. Он также упомянул выпуски AI компании DeepSeek, отметив: «…разработка более быстрого и менее дорогого метода AI — это хорошо. Я считаю это положительным моментом, если это факт и правда. Никто не знает, но я вижу это как положительное».

В своей речи на конференции по вопросам Республиканской партии в Палате представителей, состоявшейся в понедельник днем в курорте Trump National Doral в Майами, Трамп заявил, что для возвращения производства этих товаров в США лучше стимулировать производителей через нежелание платить налог, а не давать им миллиарды долларов, как это делает администрация Байдена. Реклама

Несмотря на результаты торговой войны с Китаем в его первой администрации, которая увеличила торговый дефицит Китая с США в период с 2018 по 2021 годы, когда были введены тарифы, Трамп продолжает придерживаться своей позиции. В отчете CTA, цитируемом TechCrunch, утверждается, что предложенные тарифы могут привести к росту цен на ноутбуки и планшеты на 46 процентов, игровые приставки на 40 процентов, а смартфоны на 26 процентов.

Трамп также заявил, что в ближайшее время будет построено больше заводов, чем когда-либо прежде, из-за наличия стимула для этого. Однако неясно, сколько из них будет похоже на первый завод The Stargate Project, который строился задолго до начала его администрации. Он также добавил по поводу DeepSeek, что «вместо траты миллиардов вы потратите меньше и, надеюсь, получите тот же результат», даже несмотря на то, что OpenAI, Softbank и другие готовятся потратить $500 миллиардов на центры обработки данных для AI.

Источник: TheVerge