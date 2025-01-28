Самая странная недостача запуска Samsung Galaxy S25? Новый звук от Samsung и Google, превосходящий Dolby Atmos

Конкурент Dolby Atmos: Eclipsa Audio от Samsung и Google

Eclipsa Audio – альтернатива Dolby Atmos от Samsung и Google.

Платформа будет доступна в телевизорах и саундбарах Samsung 2025 года, в Chrome и YouTube.

Однако пока что Eclipsa не представлен в наушниках и телефонах Samsung.

Представьте, что вы разработали удивительную новую аудиоплатформу и хотите, чтобы ее использовал весь мир. При этом на вас устремлены взоры всего мира, поскольку вы выпускаете один из самых желанных смартфонов на рынке. Ваши действия: Реклама

(a) Использовать презентацию телефона для продвижения новой аудиоплатформы?

или (b) Не делать этого?

Казалось бы, Samsung выбрала вариант (b) на презентации Samsung Galaxy S25. Ожидалось, что мы увидим поддержку Eclipsa Audio, конкурента Dolby Atmos от Samsung и Google. Однако ничего подобного не произошло, что весьма удивительно.

Полная Eclipsa

Это кажется странным, потому что мы знаем, что Eclipsa вскоре появится на Android. Платформа уже входит в планируемую версию Android Open Source Project (AOSP). Однако программная поддержка — это лишь часть успеха нового формата. Необходимо, чтобы люди узнали о нем и самое главное, чтобы они были в восторге. Лучший способ вызвать интерес — дать людям возможность послушать это.

Запуск Samsung Galaxy S25 явился бы отличной возможностью начать движение в этом направлении. Samsung уже говорит о Eclipsa в своих продуктах, которые появятся в 2025 году, таких как саундбары и телевизоры. Однако рынок Android-аудио потенциально намного больше, чем рынок саундбаров, и Eclipsa пока всего лишь на подходе.

Надеялись, что на мероприятии Unpacked Samsung расскажет о Eclipsa, а также о выпуске обновления для Galaxy Buds 3 Pro, чтобы использовать новый формат, ведь следует иметь устройство для воспроизведения звука.

Одна из причин, по которой Samsung могла не сделать этого, заключается в недостатке контента, поддерживающего новый формат. На данный момент поддержка ожидается только от YouTube.

Даже если бы Samsung объявила о поддержке Eclipsa Audio, одних ее усилий недостаточно для его популяризации. Необходимо, чтобы ведущие производители наушников различных ценовых категорий также присоединились, чтобы это стало востребованной функцией.

В настоящее время, на рынке телефонов и наушников, Eclipsa пока даже не поддерживается Samsung или Google. Возможно, на неизбежном августовском Unpacked события сложатся для Eclipsa самым удачным образом.

Источник: TechRadar