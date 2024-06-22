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Почему Канада разочаровалась в Трюдо
Джастин Трюдо обладал особой связью с канадцами, которые знали его с самого рождения в день Рождества в 1971 году как сына премьер-министра Пьера Трюдо. Эта связь помогла ему занять должность,…
На похоронах Картера присутствовали 5 президентов, вдохновленных его примером
Статья является частью The D.C. Brief, политической рассылки от TIME. Никто бы серьёзно не подумал, что высокопоставленные лица, присутствовавшие на северной стороне Национального собора, были…
Мировые новости
Коды для Five Nights TD (январь 2025 года)
Последнее обновление: 11 января 2025 года: Проверена актуальность новых кодов для Five Nights TD! Если вам нужны дополнительные юниты, чтобы справиться с кошмарами в Five Nights TD, у нас есть…
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Эффективные методы тренировок при сколиозе: занятия на тренажерах, плавание, йога
Сколиоз — это не причина отказываться от занятия спортом. Наоборот, правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшить общее состояние…
FDA ограничивает содержание токсичного свинца в некоторых детских продуктах питания
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило допустимые уровни свинца в детском питании На этой неделе FDA объявило о введении новых…
Обновите своё утреннее меню с овсянкой с куркумой.
Почему это работает Прогревание специй в горячем масле позволяет раскрыть их жирорастворимые ароматические соединения, придавая овсянке насыщенный вкус. Перемешивание овсянки во время…
Как приготовить овсянку в мультиварке для риса
Любители овсянки, у меня для вас хорошие новости: если вам понравилась идея приготовления овсянки на ночь, то вы, возможно, не сможете сдержать восторг, когда узнаете, что существует еще один…
Что предпринять при отмене рейса из-за зимней непогоды
Зимняя погода и отмена рейсов Зимние погодные условия часто вызывают задержки и отмены рейсов. Хотя авиакомпании не могут контролировать погоду, в США они обязаны предоставлять возврат денег…
Omi — новый носимый AI-ассистент, который пытается заглянуть в ваши мысли
Закрытые глаза и концентрация на новом продукте Ник Шевченко закрывает глаза и начинает интенсивно сосредоточиваться. В последние полчаса он рассказывал мне о своем новом продукте — носимом…
Утечка данных в PowerSchool раскрыла информацию о студентах и сотрудниках школ по всей территории США
Школы по всему США и Канаде предупреждают родителей о возможной утечке данных, которая могла затронуть информацию о студентах и сотрудниках. Платформа PowerSchool, предоставляющая услуги более…
Как AT&T, Verizon и T-Mobile реагируют на лесные пожары в Лос-Анджелесе
Пока лесные пожары продолжают разрушать части округа Лос-Анджелес, сотни тысяч жителей остаются без электричества, так как бригады коммунальных служб работают над восстановлением связи.…
Сюрреалистичный режиссёр Йоргос Лантимос выпустил фотоальбом, снятый на плёнку.
Влиятельный режиссер Йоргос Лантимос выпустил книгу с фотографиями, сделанными во время съемок своего последнего фильма «Kinds of Kindness». Книга, получившая название «I shall sing these…
Международная организация художников осудила изъятие фотографий Салли Манн в Техасе.
Организация Artists at Risk Connection (ARC) выразила протест против изъятия фотографий Салли Манн, представленных в выставке «Дневники дома» в Форт-Уэрте, штат Техас, назвав это…
Цены на жилье в ЕС достигли рекордного роста за последние два года
Рекордный рост цен на жилье в Евросоюзе Стоимость жилья в Евросоюзе к концу третьего квартала прошлого года увеличилась на 3,8%, что стало самым высоким показателем с аналогичного периода 2022…
«Самолет» возведет новый масштабный малоэтажный комплекс
На территории в Щаповском девелопер планирует возвести новый малоэтажный поселок, площадь которого составит не менее 800 000 квадратных метров. По информации двух консультантов, сотрудничавших…