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Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми

Львова-Белова: из Сирии в Россию прибыла очередная семья с детьми

12.01.2025
Копылов из России одержал победу над американцем Кёртисом нокаутом на турнире UFC в США. Копылов из России одержал победу над американцем Кёртисом нокаутом на турнире UFC в США.

Копылов из России одержал победу над американцем Кёртисом нокаутом на турнире UFC в США.

12.01.2025
Министру обороны Швейцарии Амхерд предложили подать в отставку Министру обороны Швейцарии Амхерд предложили подать в отставку

Министру обороны Швейцарии Амхерд предложили подать в отставку

12.01.2025
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На похоронах Картера присутствовали 5 президентов, вдохновленных его примером На похоронах Картера присутствовали 5 президентов, вдохновленных его примером

На похоронах Картера присутствовали 5 президентов, вдохновленных его примером

Статья является частью The D.C. Brief, политической рассылки от TIME. Никто бы серьёзно не подумал, что высокопоставленные лица, присутствовавшие на северной стороне Национального собора, были…
10.01.2025

Мировые новости

Технологии

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Станция подключения для управления 100 млн пикселей на трёх 8K-мониторах полезна и для M4 Mac. Станция подключения для управления 100 млн пикселей на трёх 8K-мониторах полезна и для M4 Mac.

Станция подключения для управления 100 млн пикселей на трёх 8K-мониторах полезна и для M4 Mac.

12.01.2025
SanDisk представляет новые накопители для создателей, но я пока не вижу в них смысла для покупки SanDisk представляет новые накопители для создателей, но я пока не вижу в них смысла для покупки

SanDisk представляет новые накопители для создателей, но я пока не вижу в них смысла для покупки

12.01.2025
Как отключить функцию Apple Intelligence на вашем iPhone Как отключить функцию Apple Intelligence на вашем iPhone

Как отключить функцию Apple Intelligence на вашем iPhone

12.01.2025
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ИГРЫ

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five nights td codes 1732550966276 five nights td codes 1732550966276

Коды для Five Nights TD (январь 2025 года)

Последнее обновление: 11 января 2025 года: Проверена актуальность новых кодов для Five Nights TD! Если вам нужны дополнительные юниты, чтобы справиться с кошмарами в Five Nights TD, у нас есть…
12.01.2025

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Спорт

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Эффективные методы тренировок при сколиозе: занятия на тренажерах, плавание, йога Эффективные методы тренировок при сколиозе: занятия на тренажерах, плавание, йога

Эффективные методы тренировок при сколиозе: занятия на тренажерах, плавание, йога

Сколиоз — это не причина отказываться от занятия спортом. Наоборот, правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшить общее состояние…
06.01.2025

Автомобили

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Функция дистанционной парковки Tesla под проверкой после более чем десятка аварий Функция дистанционной парковки Tesla под проверкой после более чем десятка аварий

Функция дистанционной парковки Tesla под проверкой после более чем десятка аварий

12.01.2025
Владельцы электромобилей Mercedes-Benz смогут пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger с февраля. Владельцы электромобилей Mercedes-Benz смогут пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger с февраля.

Владельцы электромобилей Mercedes-Benz смогут пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger с февраля.

12.01.2025
Шпионские фотографии демонстрируют обновлённую модель Tesla Model Y на тестах. Шпионские фотографии демонстрируют обновлённую модель Tesla Model Y на тестах.

Шпионские фотографии демонстрируют обновлённую модель Tesla Model Y на тестах.

11.01.2025
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Здоровье

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FDA ограничивает содержание токсичного свинца в некоторых детских продуктах питания FDA ограничивает содержание токсичного свинца в некоторых детских продуктах питания

FDA ограничивает содержание токсичного свинца в некоторых детских продуктах питания

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установило допустимые уровни свинца в детском питании На этой неделе FDA объявило о введении новых…
12.01.2025

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Криптовалюты

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Прогноз цены XRP на 2025 год: Токен обгоняет Tether и поднимается на третье место Прогноз цены XRP на 2025 год: Токен обгоняет Tether и поднимается на третье место

Отрицательные ставки финансирования Ripple (XRP): грозит ли криптовалюте резкое падение?

12.01.2025
Аналитик: Данные показывают, что биткоин далек от перегрева – важные метрики, на которые стоит обратить внимание. Аналитик: Данные показывают, что биткоин далек от перегрева – важные метрики, на которые стоит обратить внимание.

Аналитик: Данные показывают, что биткоин далек от перегрева – важные метрики, на которые стоит обратить внимание.

12.01.2025
Криптовалютная лихорадка на Уолл-стрит приводит к удвоению объёмов внебиржевой торговли в 2024 году. Криптовалютная лихорадка на Уолл-стрит приводит к удвоению объёмов внебиржевой торговли в 2024 году.

Криптовалютная лихорадка на Уолл-стрит приводит к удвоению объёмов внебиржевой торговли в 2024 году.

12.01.2025
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Искусственный интеллект

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Omi — новый носимый AI-ассистент, который пытается заглянуть в ваши мысли Omi — новый носимый AI-ассистент, который пытается заглянуть в ваши мысли

Omi — новый носимый AI-ассистент, который пытается заглянуть в ваши мысли

Закрытые глаза и концентрация на новом продукте Ник Шевченко закрывает глаза и начинает интенсивно сосредоточиваться. В последние полчаса он рассказывал мне о своем новом продукте — носимом…
12.01.2025
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Маркетинг

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Как мониторинг контента улучшит вашу стратегию: советы экспертов Как мониторинг контента улучшит вашу стратегию: советы экспертов

Как мониторинг контента улучшит вашу стратегию: советы экспертов

12.01.2025
Кто такие контент-менеджеры и как им стать? Кто такие контент-менеджеры и как им стать?

Кто такие контент-менеджеры и как им стать?

12.01.2025
Полное руководство по B2B-маркетингу в 2025 году: новые данные и советы экспертов Полное руководство по B2B-маркетингу в 2025 году: новые данные и советы экспертов

Полное руководство по B2B-маркетингу в 2025 году: новые данные и советы экспертов

11.01.2025

Кибербезопасность

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Утечка данных в PowerSchool раскрыла информацию о студентах и сотрудниках школ по всей территории США Утечка данных в PowerSchool раскрыла информацию о студентах и сотрудниках школ по всей территории США

Утечка данных в PowerSchool раскрыла информацию о студентах и сотрудниках школ по всей территории США

Школы по всему США и Канаде предупреждают родителей о возможной утечке данных, которая могла затронуть информацию о студентах и сотрудниках. Платформа PowerSchool, предоставляющая услуги более…
11.01.2025

Кино

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Правдивая история, лежащая в основе "Прорыва" на Netflix Правдивая история, лежащая в основе "Прорыва" на Netflix

Правдивая история, лежащая в основе «Прорыва» на Netflix

12.01.2025
Богатая история Памелы Андерсон в "Последнем шоугёрле" Богатая история Памелы Андерсон в "Последнем шоугёрле"

Богатая история Памелы Андерсон в «Последнем шоугёрле»

12.01.2025
Робби Уильямс обсуждает фильм "Лучший человек", Гэри Барлоу, Oasis и многое другое Робби Уильямс обсуждает фильм "Лучший человек", Гэри Барлоу, Oasis и многое другое

Робби Уильямс обсуждает фильм «Лучший человек», Гэри Барлоу, Oasis и многое другое

12.01.2025
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Наука

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Дрон выводит из строя самолет-водолей, борющийся с лесными пожарами в Лос-Анджелесе. Дрон выводит из строя самолет-водолей, борющийся с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Дрон выводит из строя самолет-водолей, борющийся с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

12.01.2025
Климатический советник Джо Байдена рассматривает ИИ как огромную возможность Климатический советник Джо Байдена рассматривает ИИ как огромную возможность

Климатический советник Джо Байдена рассматривает ИИ как огромную возможность

11.01.2025
Лунный посадочный модуль Blue Ghost запланирован к запуску на 15 января. Лунный посадочный модуль Blue Ghost запланирован к запуску на 15 января.

Лунный посадочный модуль Blue Ghost запланирован к запуску на 15 января.

10.01.2025
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Космос

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Фотография

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Сюрреалистичный режиссёр Йоргос Лантимос выпустил фотоальбом, снятый на плёнку. Сюрреалистичный режиссёр Йоргос Лантимос выпустил фотоальбом, снятый на плёнку.

Сюрреалистичный режиссёр Йоргос Лантимос выпустил фотоальбом, снятый на плёнку.

Влиятельный режиссер Йоргос Лантимос выпустил книгу с фотографиями, сделанными во время съемок своего последнего фильма «Kinds of Kindness». Книга, получившая название «I shall sing these…
12.01.2025

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Что попробовать из еды и напитков на Пхукете Что попробовать из еды и напитков на Пхукете

Что попробовать из еды и напитков на Пхукете

12.01.2025
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Недвижимость

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Цены на жилье в ЕС достигли рекордного роста за последние два года Цены на жилье в ЕС достигли рекордного роста за последние два года

Цены на жилье в ЕС достигли рекордного роста за последние два года

Рекордный рост цен на жилье в Евросоюзе Стоимость жилья в Евросоюзе к концу третьего квартала прошлого года увеличилась на 3,8%, что стало самым высоким показателем с аналогичного периода 2022…
12.01.2025
"Самолет" возведет новый масштабный малоэтажный комплекс "Самолет" возведет новый масштабный малоэтажный комплекс

«Самолет» возведет новый масштабный малоэтажный комплекс

На территории в Щаповском девелопер планирует возвести новый малоэтажный поселок, площадь которого составит не менее 800 000 квадратных метров. По информации двух консультантов, сотрудничавших…
12.01.2025