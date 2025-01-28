OpenAI усовершенствует и облагораживает функцию Canvas в ChatGPT

Улучшение Canvas в ChatGPT: Умнее и доступнее

ChatGPT обновил Canvas, сделав его более умным и доступным.

Canvas теперь использует модель OpenAI o1 и может визуализировать код непосредственно.

Теперь доступен пользователям на десктопах macOS.

OpenAI улучшила функцию совместного редактирования ChatGPT, известную как Canvas, с помощью значительных обновлений. Эти изменения делают Canvas более гибким в помощи по составлению и редактированию текста и кода. Также увеличилась производительность и расширена поддержка для macOS. Реклама

Наиболее важным изменением является использование Canvas новой модели o1 от OpenAI. Эта модель обеспечивает более тщательное логическое мышление и решение сложных задач. Благодаря o1 Canvas улучшил сотрудничество и объяснение своей логики.

Новинка позволяет воспринимать Canvas скорее как полноценного партнера, нежели как просто эффективный автокорректор. Чтобы активировать модель o1 в Canvas, пользователям необходимо выбрать ее в меню выбора модели или ввести команду “/canvas”. К сожалению, для бесплатных пользователей эта функция пока недоступна, доступ к ней имеют только пользователи с подпиской Pro, Plus и Team.

Помимо улучшенной производительности, Canvas также получил визуальные обновления – теперь поддерживается рендеринг кода React и HTML. Это позволяет сразу же видеть реализацию проекта в рабочей среде, не прибегая к дополнительным инструментам для тестирования. Более того, бесплатные пользователи ChatGPT могут опробовать эту возможность прямо сейчас.

Пользователи Mac, стремящиеся чаще использовать ChatGPT, теперь имеют возможность полностью воспользоваться Canvas в приложении ChatGPT для macOS. Это позволяет использовать все возможности Canvas, не покидая десктопное приложение.

Компаньон Canvas

Основная цель модели o1 – решить проблемы, связанные с поспешностью и излишней адаптацией ИИ. Благодаря способности визуализировать код React и HTML, OpenAI подчеркивает стремление сделать Canvas не просто чат-комнатой, а полноценной платформой для разработчиков.

Это связано с желанием OpenAI и других разработчиков сделать ИИ более динамичным. Возможность редактировать непосредственно в интерфейсе Canvas и вносить изменения лишь в часть ответа ИИ – это значительное улучшение по сравнению с привычной перепиской.

Возможность просто вставить текст в Canvas и получить советы по редактированию – это ключевая задача. Иногда важно получить отзыв без полной переработки. Особенно это актуально в случае обмена сложным кодом или длинным текстом.

В итоге, создание более проактивного и адаптируемого ChatGPT в отношении выполнения конкретных запросов, вероятно, станет важным направлением развития ИИ в будущем.

Источник: TechRadar