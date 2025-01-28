Удалённые сотрудники работают продуктивнее и сталкиваются с меньшими отвлечениями, чем офисные коллеги

Исследование продуктивности на рабочих местах

Основные выводы исследования:

Сотрудники, работающие преимущественно удаленно, демонстрируют более продуктивные часы с меньшим количеством отвлечений.

Гибридная модель предлагает гибкость, но приводит к более коротким перерывам в работе.

Работники здравоохранения сталкиваются с высоким риском выгорания, несмотря на более высокую продуктивность.

Влияние места работы на продуктивность

Последний отчет ActivTrak Productivity Lab показал, что расположение рабочего места существенно влияет на продуктивность. Компании, где сотрудники работают удаленно большую часть времени, показывают более высокую продуктивность и меньшую частоту отвлечений. Реклама

Различия в отраслях

В исследовании обобщены данные 958 компаний и 135,098 сотрудников из различных секторов, включая финансовые и страховые услуги, здравоохранение и профессиональные услуги. Продуктивность варьируется в зависимости от отрасли:

В финансовом секторе сотрудники провели на 30 минут больше продуктивного времени в день, чем их коллеги из других секторов.

В здравоохранении работники также показали увеличение продуктивности на 36 минут в день, однако более трети из них находятся под риском выгорания или потери интереса к работе.

В страховом секторе сотрудники проводят на 18 минут меньше в совместных приложениях, но показатель их недоиспользования на 41% ниже, что говорит о большей вовлеченности.

Модели работы и их влияние

Большинство компаний (55%) реализуют модель predominantly удаленной работы, где сотрудники проводят более 60% времени вне офиса. Четверть компаний предпочитают гибридную модель, обеспечивающую дополнительную гибкость. Только 18% компаний используют офисную модель, а лишь 2% работают полностью удаленно.

Удаленные сотрудники имеют более продуктивные часы в день благодаря меньшему количеству живых встреч и отвлечений. В гибридных моделях работники имеют короткие перерывы на отдых, что может свидетельствовать о более интенсивном рабочем дне. Тем не менее, гибридная модель набирает популярность из-за своей гибкости.

Риски выгорания и потери интереса

ActivTrak предупреждает, что работники, проводящие более 75% времени в состоянии перегрузки, рискуют выгоранием. Удаленные сотрудники проводят 31% времени в состоянии перегрузки, но остаются более сосредоточенными, затрачивая в среднем 4 часа и 24 минуты в день на одно задание без перерывов.

Заключение

Как отметила руководитель отдела по работе с клиентами и глава лаборатории продуктивности компании, Габриэла Мауч, выбор рабочей модели и её местоположение действительно влияет на продуктивность, концентрацию и сотрудничество сотрудников. Организации должны принимать обоснованные решения, опираясь на базовые данные о продуктивности, чтобы планировать политику гибкой рабочей силы и возвращение в офис без потерь для вовлеченности и производительности сотрудников.

Источник: TechRadar