Google Maps будет отображать залив Америка и гору Мак-Кинли

Сегодня компания Google объявила о планах обновить Google Maps в соответствии с указом президента Трампа от 20 января, согласно которому предполагается изменить названия Мексиканского залива и Денали на Залив Америки и Гору Мак-Кинли соответственно.

Компания сообщила на платформе X, что новые названия будут отображены, как только обновится система информационного обеспечения географических названий (GNIS). Реклама

«У нас есть давняя практика внедрения изменений названий, как только они обновлены в официальных правительственных источниках», — объяснили в Google на платформе X. Также было подчеркнуто, что когда изменения названий отличаются в разных странах, пользователи карт видят официальное местное название. В остальных частях света отображаются оба названия. Это касается и текущей ситуации.

До 2015 года Денали называлась Гора Мак-Кинли.

На прошлой неделе министерство внутренних дел США объявило о планах следовать указу президента для осуществления изменений названий.

«Совет по географическим названиям США, находящийся под управлением министерства внутренних дел, активно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в системе информационного обеспечения географических названий, что должно немедленно вступить в силу для федерального использования», — заявили в министерстве внутренних дел в пятницу.

Представитель компании Apple не был доступен для комментариев относительно планов по обновлению Apple Maps.

Источник: TheVerge