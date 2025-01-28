Новый Ayaneo 3: портативный модульный геймпад – узнайте стоимость устройства

Новая портативная система от Ayaneo

Ayaneo 3: флагманский Windows-портатив

Модульные элементы управления, уникальные для рынка

Цена варьируется от 700 до 1800 долларов

Компания Ayaneo известна своими портативными устройствами для игр высокого качества. В 2024 году китайский производитель акцентировался в основном на Android-устройствах, но с выпуском нового флагманского устройства на Windows, представленным в ноябре, компания возвращается к своим традициям. Реклама

Ayaneo 3 — это прямой продолжатель Ayaneo 2, дебютировавшего в феврале 2023 года как конкурент Steam Deck. Новая версия не только улучшает технические характеристики, но и добавляет впечатляющие возможности для совершенствования игрового опыта.

Технические характеристики

Ayaneo 3 предлагает два варианта конфигурации. Первый вариант оснащается процессором AMD Ryzen 7 8840U, который имеет восемь ядер и шестнадцать потоков с тактовой частотой 3,3 ГГц и NPU 16 TOPS.

Вторая модель оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с двенадцатью ядрами и двадцатью четырьмя потоками, начальной тактовой частотой 2 ГГц и NPU на 50 TOPS. Модель с Ryzen 7 будет доступна во всех комплектациях, кроме 4TB RAM, тогда как модель с Ryzen 9 начинается с 32GB.

Пользователи могут выбрать между 7-дюймовым LCD и OLED дисплеями. LCD экран имеет частоту обновления 120Hz/60Hz и яркость до 500 нит, в то время как OLED предлагает частоту 144Hz/120Hz/90Hz/60Hz и яркость до 800 нит.

Модульные элементы управления: почему это важно

Одно из главных отличий Ayaneo 3 от других портативных игровых устройств — это модульные элементы управления. Это позволяет менять местами или поворачивать крестовину, аналоговые стики и кнопки для достижения более индивидуализированного игрового опыта. Игроки могут выбирать элементы управления, адаптируя их под привычные схемы игры на PlayStation или Xbox, либо создать свой собственный контроллер для файтингов, таких как Street Fighter 6.

Контроллеры также технически усовершенствованы. Джойстики и триггеры используют сенсоры с эффектом Холла и имеют время отклика 4 мс. Триггеры поддерживают два режима: линейный, с 7,5 мм ходом для точного аналогового ввода, и тактильный, с уменьшенным ходом до 3 мм для быстро повторяющихся нажатий, характерных для FPS игр.

Поддержка Ayaneo 3

В настоящий момент можно поддержать Ayaneo 3 через кампанию на платформе Indiegogo. Цена варьируется от 700 долларов за модель 16GB/512GB без полного набора модулей ввода до 1800 долларов за модель с набором 64GB/4TB. Дополнительный набор модулей стоит 100 долларов, а кейс для хранения предлагается в цветах Starry Black, Sky White и Retro Power по цене 33 доллара.

Несмотря на то, что Ayaneo 3 довольно дорого обойдется пользователям, это премиум-портативная система с уникальными функциями, которые не могут предложить конкуренты, такие как Steam Deck или Legion Go от Lenovo. Если Ayaneo 3 удастся занять свою нишу, она может создать новое поднаправление на рынке игровых портативных устройств.

Источник: TechRadar