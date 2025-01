Тизер Nothing Phone 3 раскрывает возможную дату релиза и загадку вокруг камеры

Еще один загадочный тизер от Nothing

Nothing снова выпустила загадочный тизер, вероятно, связанный с Nothing Phone 3.

В посте указана предполагаемая дата презентации — 4 марта.

Пока неясно, что показывает тизер: новая камера или новые кнопки.

Nothing выпустила загадочный тизер, который, вероятно, намекает на скорый выход Nothing Phone 3, названного первым флагманом компании в утечке внутреннего документа. Компания поделилась видео в X (бывший Twitter), однако показываемая иформации остается загадочной. На изображении виден круг над вытянутым закругленным прямоугольником, образующий символ «i» на черном фоне. Реклама

При более внимательном рассмотрении видно, что через картинку проходит темная полоса, возможно, указывающая на боковое расположение элементов на корпусе смартфона. По мере воспроизведения видео края сборки подсвечиваются в стиле фирменных светящихся эмблем компании.

Подпись к посту может намекать на дату презентации нового флагмана. Она звучит так: «Сила в перспективе. 4 марта.» Это указывает на возможность презентации устройства в указанный день, но в остальном все остается под вопросом. Изображение в видео похоже на классическое размещение камеры смартфона, как у Google Pixel, но повернутое на 90 градусов.

Из этого можно сделать вывод, что Nothing Phone 3, возможно, получит тройную камеру вместо двух, как у предыдущих моделей. Такая конфигурация обычно свойственна премиальным флагманам.

Вероятной третьей камерой мог бы быть ультраширокоугольный объектив, как у других топовых смартфонов. Однако, изучение графического элемента говорит о его расположении на боковой части, что может означать как боковое размещение системы камер, так и появление новых кнопок.

Возможно, Nothing следует тенденции добавления затвора камеры, как у одного из последних выпусков iPhone. Но на деле это может быть что-то более обычное, например, клавиши регулировки громкости и питания. У нас еще достаточно времени, чтобы узнать больше до 4 марта.

Ранее Nothing выпустила еще два тизера, один из которых использует виджеты NothingOS, а другой содержит изображение персонажа Pokémon. Наш обзор Nothing Phone 2 отметил смартфон как отличающийся стилем и рекомендованный к использованию. Если Nothing Phone 3 удастся подняться до истинно премиум уровня, он, возможно, займет свою нишу среди лучших Android-устройств.

Источник: TechRadar