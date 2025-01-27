DeepSeek: все новости о стартапе, который переворачивает рынок акций в сфере ИИ

27.01.2025
DeepSeek: все новости о стартапе, который переворачивает рынок акций в сфере ИИ DeepSeek: все новости о стартапе, который переворачивает рынок акций в сфере ИИ

На этой неделе чат-бот, созданный китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek, стремительно взлетел на вершину чартов App Store в США.

Он сместил ChatGPT от OpenAI с позиции самого загружаемого бесплатного приложения.

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Именной AI-ассистент работает на открытых моделях DeepSeek, которые, по утверждению компании, можно обучать за небольшую часть стоимости и с использованием существенно меньшего количества чипов по сравнению с ведущими мировыми моделями.

Это заявление вызвало бурную реакцию на финансовых рынках: цена акций Nvidia упала более чем на 12 процентов в предторговой сессии.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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