DeepSeek: все новости о стартапе, который переворачивает рынок акций в сфере ИИ

На этой неделе чат-бот, созданный китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek, стремительно взлетел на вершину чартов App Store в США.

Он сместил ChatGPT от OpenAI с позиции самого загружаемого бесплатного приложения. Реклама

Именной AI-ассистент работает на открытых моделях DeepSeek, которые, по утверждению компании, можно обучать за небольшую часть стоимости и с использованием существенно меньшего количества чипов по сравнению с ведущими мировыми моделями.

Это заявление вызвало бурную реакцию на финансовых рынках: цена акций Nvidia упала более чем на 12 процентов в предторговой сессии.

Источник: TheVerge