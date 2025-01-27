DeepSeek: все новости о стартапе, который переворачивает рынок акций в сфере ИИ

На этой неделе чат-бот, созданный китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek, стремительно взлетел на вершину чартов App Store в США.
Он сместил ChatGPT от OpenAI с позиции самого загружаемого бесплатного приложения.
Именной AI-ассистент работает на открытых моделях DeepSeek, которые, по утверждению компании, можно обучать за небольшую часть стоимости и с использованием существенно меньшего количества чипов по сравнению с ведущими мировыми моделями.
Это заявление вызвало бурную реакцию на финансовых рынках: цена акций Nvidia упала более чем на 12 процентов в предторговой сессии.
Источник: TheVerge