Трамп, по сообщениям, поддерживает неожиданную сделку: Oracle может приобрести TikTok

28.01.2025
Трамп, по сообщениям, поддерживает неожиданную сделку: Oracle может приобрести TikTok Трамп, по сообщениям, поддерживает неожиданную сделку: Oracle может приобрести TikTok

Информация от NPR о возможной сделке Oracle с TikTok

  • Oracle может стать долевым владельцем TikTok, если информация, полученная от NPR, верна.
  • Президент отрицает осведомленность о сделке, но сотрудники Конгресса предлагают другую информацию.
  • На момент публикации TikTok недоступен в магазинах приложений Google и Apple из-за предполагаемого бана.

Потенциальная сделка Oracle с TikTok

Oracle может получить право на приобретение TikTok у ByteDance, утверждают новые отчеты. NPR сообщает, что сделка включает участие «двух осведомленных людей», и находится на ранних стадиях.

Ожидания и интересы США

Данные показывают, что президент Трамп желает, чтобы США владели 50% компании. Также интерес к сделке проявляют Microsoft и другие внешние инвесторы.

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Законы и расширение сроков

  • Разработка плана покупки TikTok предотвращает его запрет в США, который должен был вступить в силу при отсутствии сделки.
  • Президент продлил срок продажи на 75 дней, несмотря на возражения юристов.

Влияние на технические компании

  • TikTok все еще функционирует в США благодаря указу президента.
  • Google и Apple удалили TikTok из своих магазинов для соблюдения законодательства.

Текущие обсуждения и оценка сделки

  • Сотрудник Конгресса сообщил, что одобрение сделки требует отсутствия связей с ByteDance и гарантий безопасности.
  • Оценка TikTok может достигать 200 миллиардов долларов, что делает сделку привлекательной.

Китайская позиция и торговые переговоры

  • Китайское сопротивление продаже TikTok, по слухам, ослабевает в надежде на использование компании в качестве рычага в торговых переговорах.

Интересы Oracle

Oracle заинтересовано в сделке. Запрет TikTok может повлиять на бизнес компании, так как ByteDance является клиентом Oracle. В 2022 году данные пользователей TikTok из США были переведены на серверы Oracle.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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