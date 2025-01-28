Трамп, по сообщениям, поддерживает неожиданную сделку: Oracle может приобрести TikTok

Информация от NPR о возможной сделке Oracle с TikTok
- Oracle может стать долевым владельцем TikTok, если информация, полученная от NPR, верна.
- Президент отрицает осведомленность о сделке, но сотрудники Конгресса предлагают другую информацию.
- На момент публикации TikTok недоступен в магазинах приложений Google и Apple из-за предполагаемого бана.
Потенциальная сделка Oracle с TikTok
Oracle может получить право на приобретение TikTok у ByteDance, утверждают новые отчеты. NPR сообщает, что сделка включает участие «двух осведомленных людей», и находится на ранних стадиях.
Ожидания и интересы США
Данные показывают, что президент Трамп желает, чтобы США владели 50% компании. Также интерес к сделке проявляют Microsoft и другие внешние инвесторы.
Законы и расширение сроков
- Разработка плана покупки TikTok предотвращает его запрет в США, который должен был вступить в силу при отсутствии сделки.
- Президент продлил срок продажи на 75 дней, несмотря на возражения юристов.
Влияние на технические компании
- TikTok все еще функционирует в США благодаря указу президента.
- Google и Apple удалили TikTok из своих магазинов для соблюдения законодательства.
Текущие обсуждения и оценка сделки
- Сотрудник Конгресса сообщил, что одобрение сделки требует отсутствия связей с ByteDance и гарантий безопасности.
- Оценка TikTok может достигать 200 миллиардов долларов, что делает сделку привлекательной.
Китайская позиция и торговые переговоры
- Китайское сопротивление продаже TikTok, по слухам, ослабевает в надежде на использование компании в качестве рычага в торговых переговорах.
Интересы Oracle
Oracle заинтересовано в сделке. Запрет TikTok может повлиять на бизнес компании, так как ByteDance является клиентом Oracle. В 2022 году данные пользователей TikTok из США были переведены на серверы Oracle.
Источник: TechRadar