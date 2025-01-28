Трамп, по сообщениям, поддерживает неожиданную сделку: Oracle может приобрести TikTok

Информация от NPR о возможной сделке Oracle с TikTok

Oracle может стать долевым владельцем TikTok, если информация, полученная от NPR, верна.

Президент отрицает осведомленность о сделке, но сотрудники Конгресса предлагают другую информацию.

На момент публикации TikTok недоступен в магазинах приложений Google и Apple из-за предполагаемого бана.

Потенциальная сделка Oracle с TikTok

Oracle может получить право на приобретение TikTok у ByteDance, утверждают новые отчеты. NPR сообщает, что сделка включает участие «двух осведомленных людей», и находится на ранних стадиях.

Ожидания и интересы США

Данные показывают, что президент Трамп желает, чтобы США владели 50% компании. Также интерес к сделке проявляют Microsoft и другие внешние инвесторы. Реклама

Законы и расширение сроков

Разработка плана покупки TikTok предотвращает его запрет в США, который должен был вступить в силу при отсутствии сделки.

Президент продлил срок продажи на 75 дней, несмотря на возражения юристов.

Влияние на технические компании

TikTok все еще функционирует в США благодаря указу президента.

Google и Apple удалили TikTok из своих магазинов для соблюдения законодательства.

Текущие обсуждения и оценка сделки

Сотрудник Конгресса сообщил, что одобрение сделки требует отсутствия связей с ByteDance и гарантий безопасности.

Оценка TikTok может достигать 200 миллиардов долларов, что делает сделку привлекательной.

Китайская позиция и торговые переговоры

Китайское сопротивление продаже TikTok, по слухам, ослабевает в надежде на использование компании в качестве рычага в торговых переговорах.

Интересы Oracle

Oracle заинтересовано в сделке. Запрет TikTok может повлиять на бизнес компании, так как ByteDance является клиентом Oracle. В 2022 году данные пользователей TikTok из США были переведены на серверы Oracle.

Источник: TechRadar