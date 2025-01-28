Смарт-часы Pebble возвращаются на рынок благодаря поддержке компании Google.

Эрик Мигиковски все еще носит свои часы Pebble. Спустя тринадцать лет после основания компании Pebble, добившейся большого успеха на Kickstarter, и более чем через восемь лет после продажи компании Fitbit, которая затем была куплена Google, его часы продолжают работать. Увидев его на выставке CES несколько недель назад, я заметил, что он носит белую модель Pebble Time Round, хотя у него дома есть коробка с другими устройствами. Однако, за все это время, программного обновления с декабря 2016 года не было, и он долгое время опасался, что его часы прекратят получать уведомления, соединяться с телефоном или столкнутся с другой критической проблемой.

Вместо того чтобы купить другие умные часы, Мигиковски решает попытаться возродить Pebble. В прошлом году он продал свое новое стартап-предприятие, мессенджер Beeper, компании Automattic и покинул проект осенью. В это время он обдумывал идею создания чего-то подобного Pebble с нуля, полагая, что это будет легче сделать второй раз. «Но затем я подумал: почему бы просто не попросить Google открыть исходный код операционной системы?» – говорит он. Это казалось нереальным, но он знал, что код просто находится где-то в бездействии в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью. Поэтому он решил попробовать. Несколько раз. Реклама

К его удивлению, Google согласилась сделать Pebble OS доступной для общего пользования. С понедельника весь программный код Pebble доступен на GitHub, и Мигиковски запускает компанию, чтобы продолжить начатое.

Назвать новую компанию Pebble нельзя, поскольку Google все еще владеет этим именем. Пока у компании нет названия, поэтому Мигиковски создал страницу регистрации на сайте RePebble. Позже в этом году, когда компания обретет имя и получит доступ ко всей программной базе Pebble, планируется начать производство новых носимых устройств, которые будут выглядеть, ощущаться и работать так же, как старые модели Pebble.

Причина, по словам Мигиковски, проста: «Я перепробовал буквально все, и ничто не сравнится». Возможно, он предъявляет специфические требования, ведь многим людям нравятся продукция Apple, Garmin, Google и других компаний. Но правда в том, что с тех пор как Pebble исчез, ничего подобного ему не появилось. «Для тех возможностей, которые я хочу – хороший экран на электронных чернилах, долгая работа от аккумулятора, простой и интуитивный интерфейс, возможность доработки – просто нет аналогов».

Суть Pebble заключена всего в нескольких вещах. Они должны быть забавными и казаться настоящими «гаджетами». Часы показывают уведомления, позволяют управлять музыкой кнопками, работают долго и не пытаются делать слишком много. Похоже, что у Мигиковски есть намерения, касающиеся не только умных часов, но начинать он, судя по всему, собирается именно с них.

Если это звучит как описание было не так давно существующего Pebble, то в этом и заключается весь замысел. Мигиковски утверждает, что не планирует изобретать Pebble заново, внедрять искусственный интеллект или делать что-то иное, как при основании компании по производству техники в 2025 году. Тот факт, что часы на его запястье все еще работают и удовлетворяют его, доказывает, что, возможно, Pebble изначально выполнил свою задачу. «Мы собираемся создать духовный, не наследник, а клон Pebble», – говорит он, «поскольку менять хочу не так уж много».

За восемь лет многое изменилось. Google, Apple и Samsung сейчас предлагают качественные умные часы, тесно интегрированные с их устройствами — у Pebble всегда были проблемы с доступом к функциям iOS, и ситуация только усложняется. В настоящее время умные часы в первую очередь служат для здоровья и фитнеса, они становятся все более сложными и мощными в этом направлении. Google не видит Pebble как угрозу: ее шанс заключается в полномасштабной стратегии.

Самым заметным отличием на этот раз станет способ работы компании. В 2022 году Мигиковски написал подробный блог-пост, в котором объяснял, что пошло не так с Pebble в первый раз, приписывая неудачу частично тому, что они взяли много инвестиций, и это изменило компанию. С тех пор Мигиковски значительно обогатился на Beeper и во время работы в Y Combinator; новая компания будет полностью его. На данный момент в компании работают только он и несколько временных сотрудников, и он говорит, что рост будет, но не слишком большой. «Основное здесь — устойчивость».

Мигиковски надеется стать частью более широкой сообщества open-source вокруг Pebble OS. Среди поклонников Pebble все еще остаются: группа разработчиков на сайте Rebble старается поддерживать многие из приложений платформы, например, приложение Cobble для соединения с телефонами, и Pebble-субреддит неожиданно активен для продукта, который не обновлялся со времен администрации Обамы. Мигиковски говорит, что планирует открыть исходный код того, что построит его новая компания, и надеется, что множество других людей тоже начнут создавать проекты. «У каждого, кто захочет, появится возможность взять исходный код Pebble, скомпилировать его, запустить на своих Pebble, создавать новые Pebble, строить новые часы,» – говорит он. «Они могут даже использовать его в других случайных устройствах. Кто знает, что теперь люди могут с этим сделать?»

Этот проект займет время, предостерегает Мигиковски. Только несколько дней назад он получил точное подтверждение, что Google сделает программное обеспечение open-source, и пока он его не использовал. Но он уже работает над аппаратными прототипами, и у него есть четкое представление о том, какими он хочет видеть новые Pebble. Он знает, что сможет это сделать, потому что однажды уже это сделал. Доказательство тому — часы на его запястье. Все, что он хочет, это убедиться, что они останутся на нем.

Источник: TheVerge