Вышла iOS 18.3 с обновлениями ИИ для уведомлений в сводках

27.01.2025
Вышла iOS 18.3 с обновлениями ИИ для уведомлений в сводках Вышла iOS 18.3 с обновлениями ИИ для уведомлений в сводках

iOS 18.3 уже доступен, и он вносит изменения в уведомления с использованием искусственного интеллекта на вашем iPhone. В примечаниях к выпуску iOS 18.3 компания Apple сообщает, что временно отключила сводки уведомлений для новостных и развлекательных приложений.

На устройствах Apple, поддерживающих Apple Intelligence (iPhone 15 Pro и более поздние модели, iPad и компьютеры Mac с чипом Apple Silicon M1 или более новым, а также последняя версия iPad mini), обновление, вышедшее сегодня, также активирует Apple Intelligence по умолчанию.

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Другие функции, которые появятся с обновлением iPhone, включают возможность использовать Visual Intelligence для добавления события в приложение Календарь с постера или флаера, а также способ «легко определять растения и животные». На Mac обновление macOS 15.3, которое также сейчас распространяется, добавляет поддержку Genmoji, вместе с аналогичными изменениями в сводках уведомлений.

Кроме того, iOS 18.3 будет отображать сводки уведомлений курсивом, чтобы помочь вам отличить их от стандартных уведомлений. Также появятся новые настройки, позволяющие управлять сводками уведомлений с вашего экрана блокировки.

Вы можете скачать обновление iOS 18.3, перейдя в Настройки > Основные > Обновление программного обеспечения.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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