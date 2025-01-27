Необычный мини-ПК с большим тачпадом доступен всего за $100

Доступный мини ПК с уникальной особенностью

Kidwants KN1 Touch Mini PC поражает оригинальностью. Этот компактный настольный ПК обладает особенностью, которой я не встречал ни в одном устройстве Mac или Windows, — это один из крупнейших тачпадов.

Технические характеристики

Сердцем KN1 Touch является двухъядерный процессор Intel Celeron N4000, работающий на частоте до 2.6 ГГц и с 4 МБ кэша. Устройство оснащено интегрированной графикой Intel UHD Graphics 600, поддерживает разрешение 4K (3840 x 2160) и двухмониторную установку через HDMI. Реклама

Подключение и память

Компьютер поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и Ethernet, оснащен четырьмя портами USB 3.0 и одним USB 2.0, а также аудиоразъемом 3.5 мм. Встроенная память составляет 128 ГБ типа eMMC с возможностью расширения с помощью M.2 2280 SATA SSD до 1 ТБ.

Встроенный тачпад

Наиболее выдающаяся особенность — встроенный в корпус тачпад. Он поддерживает функции левого и правого клика, а также позволяет использовать одно- и многопальцевые жесты для управления приложениями.

Заключение

Будет ли эта инновация революционной или лишь заставит мечтать о более переносном бизнес-ноутбуке, решать вам. В любом случае, KN1 доступен по цене.

Источник: TechRadar