Что такое DeepSeek — новый китайский конкурент OpenAI?

Новый китайский проект в области искусственного интеллекта, разработанный стартапом DeepSeek из Ханчжоу, поразил американскую индустрию ИИ, опередив некоторые из ведущих моделей OpenAI, заняв первое место в магазине приложений iOS и вытеснив Meta в качестве ведущего разработчика так называемых инструментов с открытым исходным кодом. Это поставило важный вопрос: несмотря на американские санкции, ограничивающие доступ Пекина к передовым полупроводникам, догоняет ли Китай США в мировой гонке ИИ?

Новый R1-модель DeepSeek, обучение которой, как утверждается, обошлось всего в 6 миллионов долларов, демонстрирует результаты, сопоставимые с моделью o1 от OpenAI — продуктом многомиллиардных инвестиций в развитие и поддержку Microsoft. Реклама

Китайская модель более доступна для пользователей: версии с максимальной производительностью стоят на 95% меньше, чем продукты OpenAI и его конкурентов. Это создало новую неопределенность для американской технологической отрасли, заставив инвесторов на фоне потенциального вызова продавать акции американских технологических компаний.

Однако не все уверены в заявленных достижениях. Некоторые американские исследователи ИИ выражают сомнения относительно заявленных финансовых затрат и использования передовых чипов для разработки модели DeepSeek.

Несмотря на это, мало кто оспаривает впечатляющие возможности DeepSeek. Основатель венчурной компании сказал, что модель R1 стала для ИИ чем-то вроде запуска спутника в космос в эпоху Холодной войны, когда СССР первым вывел спутник на орбиту, опередив США.

Что же представляет собой DeepSeek и какие последствия это может иметь для лидерства США в области технологий?

DeepSeek была основана китайским хедж-фондом High Flyer менее двух лет назад и занимается направлением искусственного общего интеллекта (AGI). В конце 2024 года стартап выпустил серию продуктов с открытым исходным кодом, включая крупную языковую модель “v3”, которая превзошла все модели LLM от Meta и была сопоставима с GPT4-o от OpenAI.

Генеральный директор Лян Вэньфэн признался, что привлек молодых исследователей компьютерных наук с целью “решать самые сложные задачи в мире” без ориентирования на прибыль. Ранние успехи привели к тому, что разработки DeepSeek 2024 года вызвали снижение цен в китайской отрасли ИИ, принудив конкурентов к снижению цен.

Тем не менее, AI-технологии DeepSeek выглядят иначе по сравнению с американскими конкурентами. Несмотря на высокие результаты в области логического мышления, модели DeepSeek ограничены китайскими политиками, касающимися критики Коммунистической партии Китая. Например, DeepSeek R1 не отвечает на вопросы о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, ссылаясь на неготовность к обсуждению этой темы.

Успехи DeepSeek заставляет задуматься о будущем американских технологических гигантов, таких как Google, Meta, Microsoft, Amazon и другие, которые планируют значительные инвестиции в AI-инфраструктуру. Сможет ли Китайская компания, потратившая значительно меньше средств, догнать или превосходить их технический уровень?

Meta, планирующая вложить 65 миллиардов долларов в AI-инфраструктуру в этом году, уже проводит детальный анализ моделей DeepSeek, пытаясь понять, как китайская фирма смогла обучить модель так дешево и улучшить свои собственные модели Llama.

Финансовые рынки быстро отреагировали на успех DeepSeek: акции Nvidia и других американских технологических компаний резко упали на фоне опасений, что для обучения мощных ИИ может быть достаточно меньшего количества AI-чипов.

Но американская технологическая отрасль ещё не проиграла. Модель “o1 Pro” от OpenAI пока считается самой продвинутой в мире, но успех R1 показывают, что Китай приблизился к переднему краю ИИ намного быстрее, чем предполагалось ранее.

DeepSeek демонстрирует новое направление в развитии ИИ, не опираясь на человеческие метки данных, что может значительно ускорить развитие мощных ИИ-способностей.

Несмотря на всё это, для сохранения доминирования США необходимо понимать, что именно делают китайские компании в области технологий, а также защищать американскую интеллектуальную собственность. Многие эксперты считают, что успехи DeepSeek могут отражать поддержку от китайского правительства, что, вероятно, требует от американских компаний укрепления своих мер безопасности для защиты своих разработок.

Развитие ИИ, благодаря таким достижениям, как у DeepSeek, может привести к многополярному миропорядку в области искусственного интеллекта, где одновременно существуют несколько центров силы, что может изменить глобальный баланс в технологическом лидерстве.

Источник: Time