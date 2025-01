Пакет из трёх популярных шутеров доступен по выгодной цене в PS Store.

Комплект трех признанных шутеров доступен со скидкой 80% в ограниченном предложении PS Store. Геймеры могут воспользоваться возможностью до четверга, 30 января, чтобы приобрести Far Cry Insanity Bundle всего за $17.99, в то время как его первоначальная цена составляла $89.99 — практически подарок за три лучшие игры в серии.

Скидка на комплект Far Cry 3, 4 и 5 в PS Store

В Far Cry Insanity Bundle входят Far Cry 3 Classic Edition, Far Cry 4 и Far Cry 5. Far Cry 3 Classic Edition представляет собой переиздание игры для PS4. Вышедший в 2019 году комплект поддерживает PS5, предлагая великолепную графику и качественный игровой процесс во всех трех играх. Реклама

Судя по средним оценкам, самой высоко оцененной игрой в комплекте является Far Cry 3, за ней следуют 4 и 5 части.

В связи с тем, что последняя распродажа PS Store подходит к концу на этой неделе, мы настоятельно рекомендуем нашим читателям обратить внимание на некоторые из жемчужин, которые мы выделили за последнюю неделю, включая Sleeping Dogs, признанную инди-игру Stories Untold и Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. Особо рекомендую Stories Untold, которая запомнилась мне за несколько часов, проведенных с ней на выходных.

Мы продолжим искать выгодные предложения в PS Store, чтобы предложить отличные варианты для покупки, так что оставайтесь с нами.