Rise of the Ronin утратит эксклюзивность на PS5 в марте 2025 года

Koei Tecmo и Team Ninja выпустили Rise of the Ronin в начале 2024 года эксклюзивно для PS5. Похоже, что срок эксклюзивности подходит к концу спустя год после релиза, так как экшен RPG станет доступной на PC уже через пару месяцев.

Rise of the Ronin выйдет на Steam, завершая этап эксклюзивности для PS5

Спустя год эксклюзивности для PS5, Rise of the Ronin станет доступным на ПК через Steam 11 марта 2025 года. Игра будет включать ряд новых функций, характерных для этой платформы. Вот все новые функции и улучшения в версии для ПК: Реклама

Поддержка разрешения 8K

Совместимость с DirectX 12 Ultimate

Поддержка сверхшироких и ультрашироких мониторов

Поддержка 120 кадров в секунду

Рендеринг трассировки лучей

Поддержка 3D-звука

Настраиваемое управление клавиатурой и мышью

Поддержка AMD Fidelity FX Super Resolution

Поддержка NVIDIA DLSS и Reflex

Интерфейс с возможностью использования мыши

Поддержка графической технологии Intel XeSS

«После трех веков репрессивного правления сёгуната Токугава, чёрные корабли Запада приближаются к границам страны, и страна погружается в состояние хаоса,» — гласит официальное описание игры. «Среди хаоса войны, болезней и политического беспорядка безымянный воин идет своим путем, держа в своих руках судьбу Японии.»

«Как ронин — воин без господина, ваша судьба в ваших руках. Сюжет игры будет развиваться по-разному в зависимости от ваших выборов и союзников, которых вы найдете на своем пути,» продолжает описание. «Принимайте критические решения о миссиях – например, убить или защитить ключевых фигур – и измените ход истории благодаря богатой системе многовариантности.»

Игроки могут предварительно заказать Rise of the Ronin на Steam уже сейчас за $49.99. Те, кто решат сделать покупку в период предварительного заказа, получат ранний доступ к катане ниндзя из Игa, набору брони Ига Ниндзя и четырем стилям боя. Этот бонус будет доступен при покупках, совершенных до 1:00 по UTC 2 апреля 2025 года.