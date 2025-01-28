Еще одна студия Ubisoft закрывается, другие сокращают персонал.

Ubisoft закрывает свою студию в Лемингтоне (Великобритания), как сообщает Eurogamer. В данный момент компания проводит реструктуризацию еще трех своих студий, что влечет за собой сокращения персонала.

Ubisoft закрывает студию в Лемингтоне и сокращает 185 рабочих мест

В студии Ubisoft в Лемингтоне работало 50 человек, некоторые из которых пока будут работать удаленно. Компания также проводит реструктуризацию офисов в Дюссельдорфе, Стокгольме и Ньюкасл (Ubisoft Reflections). В результате этого 185 сотрудников будут уволены. Реклама

“В рамках наших постоянных усилий по приоритетизации проектов и снижению затрат, обеспечивающих долгосрочную стабильность Ubisoft, мы объявили о целевых реструктуризациях в Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm и Ubisoft Reflections, а также о постоянном закрытии сайта Ubisoft Leamington,” сказал представитель Ubisoft. “К сожалению, это окажет влияние на 185 сотрудников в целом. Мы глубоко благодарны им за их вклад и привержены поддержке их в этот переходный период.”

Студия Ubisoft в Лемингтоне была основана в 2002 году под названием FreeStyle Games. Она наиболее известна серией DJ Hero. Также они разработали Guitar Hero Live 2015 года — игру, которая изменила дизайн гитарного контроллера. Студия была приобретена французским издателем в 2017 году и с тех пор работала как вспомогательное подразделение.

Закрытие этой студии происходит менее чем через два месяца после того, как Ubisoft объявила о закрытии своих студий в Сан-Франциско и Осаке. В этот же период компания закрыла свой бесплатный шутер XDefiant. Тем не менее, существующие игроки смогут играть в нее до июня.

Ранее в этом месяце Ubisoft опубликовала заявление, в котором рассказала о планах по “повышению операционной эффективности.” Этот процесс реструктуризации, вероятно, является частью этой инициативы, а также недавно сообщенного партнерства между издателем и Tencent.

“Мы предприняли решительные шаги для изменения структуры группы с целью предоставления лучших в своем классе впечатлений для игроков, повышения операционной эффективности и максимизации создания ценности,” сказал соучредитель Ubisoft Ив Гиймо. “Мы также недавно назначили ведущих консультантов и активно исследуем различные стратегические и капиталистические возможности для раскрытия полного потенциала наших активов. Мы убеждены, что существует несколько возможных путей для создания ценности из активов и франшиз Ubisoft.”

(Источник: Eurogamer)