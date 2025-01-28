Внимание: Подписку PS Plus можно продлить с помощью нового скидочного предложения

Как было упомянуто в недавнем сообщении, Sony запускает новую серию скидок на PS Plus, благодаря которым игроки могут продлевать свои подписки. Предложение в честь Лунного Нового года уже доступно в нескольких регионах, а в других ожидается появление акции в феврале. Тем не менее те, кто уже может воспользоваться предложением, подтвердили возможность продления подписки.

Пользователи PS Plus уже смогли продлить подписку до трех лет

Некоторые пользователи, которые смогли продлить PS Plus с помощью скидки от 30% до 35%, заметили, что перед повторным использованием предложения проходит небольшой период ожидания. Один из пользователей упомянул, что не смог сразу же повторно оформить подписку, но обнаружил такую возможность спустя 24 часа, причем скидка была учтена. Реклама

К сожалению, предложения Sony становятся все более персонализированными, поэтому мы не можем гарантировать, что всем повезет. Но учитывая, насколько редкими стали скидки на PS Plus, советуем воспользоваться возможностью, если она представится.

Если вы находитесь в регионе, где предложение на Лунный Новый год для PS Plus еще не доступно, подождите до 14 февраля, так как именно тогда ожидается активация скидки, если верить службе поддержки PS. Мы будем следить за ситуацией и сообщать нашим читателям о более широком доступе акции.