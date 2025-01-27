Дата выхода RPG для Nintendo Switch утекла для PS5 и PS4

Согласно новой утечке, RPG от Level 5, которая изначально была анонсирована только для Nintendo Switch, возможно, также появится на PS5 и PS4. Источником этой информации стал PS Store, который опубликовал страницу для игры FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Хотя эта страница была удалена, скриншоты уже активно распространяются в интернете.

Switch RPG FANTASY LIFE i выйдет на PS5 и PS4 в апреле 2025 года

На уже удаленной странице игры FANTASY LIFE i в PS Store, которую первой заметила Gematsu, указано, что игра выйдет на PS5 и PS4 23 или 24 апреля, в зависимости от вашего часового пояса. Скриншот этого объявления представлен ниже: Реклама

На странице PlayStation Store для игры FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time было опубликовано, а затем быстро удалено объявление о версиях для PS5 и PS4 с датой релиза 23 апреля (либо 24 апреля — в зависимости от часовых поясов). Официально игра пока анонсирована только для Switch с выходом в апреле. — Gematsu (@gematsu.com) 2025-01-27T13:39:13.501Z

“Начните фантастическую жизнь на разрушенном острове и отправляйтесь в захватывающее приключение в прошлое!” — говорится в официальном описании. “Собирайте друзей, занимайтесь ремеслом и создавайте свой собственный город! Исследуйте мир и живите спокойно и свободно. Вас ждёт множество новых знакомств! Начните новую жизнь в месте, которое полностью принадлежит вам!”

Пока неясно, когда будет сделано официальное объявление, но поклонники Level 5 могут быть уверены, что игра практически подтверждена для платформ PS5 и PS4.