Pokémon TCG Pocket предостерегает от мошенничества накануне запуска функции обмена

Pokémon TCG Pocket предупреждает игроков о последствиях за мошенничество накануне ожидаемого запуска внутриигровой торговли, который намечен на конец этой недели.

Вчера в приложении было опубликовано сообщение, в котором игроки были предупреждены о нарушениях условий использования, связанных с мошенничеством: Реклама

«Нам известно, что некоторыми игроками проводятся манипуляции с данными, торговля за реальные деньги и другие действия, нарушающие условия использования», — говорится в внутриигровом уведомлении. «Если мы подтверждаем, что игрок совершает действия, нарушающие условия использования, мы предупредим его, заблокируем его аккаунт или примем другие меры».

Подробная информация о том, какие именно действия преследует данное предупреждение, не была предоставлена. На форуме r/PTCGP игроки высказывают предположения, что предупреждение связано с несколькими нарушениями. Одно из таких — это так называемое Wonder Pick Farming, когда игроки массово создают новые аккаунты, чтобы воспользоваться множеством бесплатных пакетов для новых игроков, с целью открытия «божественного пакета» — особо редкого набора карт с пятью очень редкими картами. Затем они продают свой код другу, чтобы покупатели могли добавить их в друзья и увидеть «божественный пакет» в функции Wonder Pick, получив гарантированно очень редкую карту.

Еще одним поведением, на которое, возможно, направлены санкции, является практика, при которой игроки повышают уровень аккаунта до 50, запасая валюту, участвуя в PvP-боях и используя функцию игры на время, чтобы заставить соперника сдаться и выиграть.

Кроме того, возможно, что предупреждение было опубликовано из-за предстоящего выхода функции торговли, которая может спровоцировать новую волну нежелательных действий, особенно связанных с торговлей за реальные деньги. Функция торговли, которая подверглась критике со стороны фанатов при анонсе, позволяет игрокам обмениваться картами со звездами и ниже с друзьями. Игроки выразили недовольство ограничением редкости на обмен, а также необходимостью потратить какую-то валюту для совершения обмена.

Выход этой функции планируется на конец этой недели, 29 января, вместе с новым дополнением Space-Time Smackdown.

Источник: IGN