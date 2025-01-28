Моддерская поддержка для ПК-версии Hogwarts Legacy появится на этой неделе вместе с бесплатным обновлением.

28.01.2025
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Warner Bros. Games и Avalanche Software объявили о своих планах выпустить поддержку модов для ПК-версии игры Hogwarts Legacy, что откроет игрокам возможность добавлять в мир игры все, что они пожелают.

  • Это дополнение было анонсировано в специальной видео-презентации, в которой была озвучена дата релиза — 30 января 2025 года. Обновление станет бесплатным и на данный момент будет доступно только для ПК. О возможной поддержке на консолях не было предоставлено никакой информации.

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  • Менеджер сообщества Avalanche, Чендлер Вуд, отметил: «Мы сделали все максимально простым. Все упрощено с использованием официальных инструментов, которые мы предоставляем». Для создателей модов будет доступен официальный набор инструментов Hogwarts Legacy в Epic Games Store бесплатно. Этот набор предоставляет мощные инструменты, позволяющие каждому ощутить себя разработчиком и создавать кастомные моды, которые смогут оценить другие игроки.

  • Вероятно, моды для Hogwarts Legacy немедленно приведут к хаосу, так как игроки поспешат добавить всевозможные нелепости, такие как Шрек или Паровозик Томас, в открытый мир игры о Гарри Поттере. Однако студия готова помочь фанатам сделать первые шаги. В Avalanche совместно с членами сообщества разрабатываются некоторые моды, которые будут доступны в первый день. Среди них — необычные метлы, такие как драконы и пылесосы, уникальная косметика, бесконечное подземелье для проверки боевых навыков и квесты по поиску магических существ. В последующие месяцы появится еще больше контента от сообщества.

  • Игра Hogwarts Legacy вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S в феврале 2023 года, а версии для PlayStation 4 и Xbox One — в мае. На Nintendo Switch игра появилась в ноябре. Таким образом, в следующем месяце игра отпразднует свое двухлетие с поддержкой модов. Но это обновление — далеко не единственный пострелизный контент, который получил проект со времени своего выхода.

  • В прошлом году контент, ранее эксклюзивно доступный для PlayStation, стал доступен и на других платформах в рамках летнего обновления, которое также добавило фотомод, новую косметику и прочее. К ноябрю 2024 года Hogwarts Legacy продалась тиражом в 30 миллионов копий.

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Источник: IGN

ПульсХаб
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