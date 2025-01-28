Моддерская поддержка для ПК-версии Hogwarts Legacy появится на этой неделе вместе с бесплатным обновлением.

Warner Bros. Games и Avalanche Software объявили о своих планах выпустить поддержку модов для ПК-версии игры Hogwarts Legacy, что откроет игрокам возможность добавлять в мир игры все, что они пожелают.

Это дополнение было анонсировано в специальной видео-презентации, в которой была озвучена дата релиза — 30 января 2025 года. Обновление станет бесплатным и на данный момент будет доступно только для ПК. О возможной поддержке на консолях не было предоставлено никакой информации. Реклама

Менеджер сообщества Avalanche, Чендлер Вуд, отметил: «Мы сделали все максимально простым. Все упрощено с использованием официальных инструментов, которые мы предоставляем». Для создателей модов будет доступен официальный набор инструментов Hogwarts Legacy в Epic Games Store бесплатно. Этот набор предоставляет мощные инструменты, позволяющие каждому ощутить себя разработчиком и создавать кастомные моды, которые смогут оценить другие игроки.

Вероятно, моды для Hogwarts Legacy немедленно приведут к хаосу, так как игроки поспешат добавить всевозможные нелепости, такие как Шрек или Паровозик Томас, в открытый мир игры о Гарри Поттере. Однако студия готова помочь фанатам сделать первые шаги. В Avalanche совместно с членами сообщества разрабатываются некоторые моды, которые будут доступны в первый день. Среди них — необычные метлы, такие как драконы и пылесосы, уникальная косметика, бесконечное подземелье для проверки боевых навыков и квесты по поиску магических существ. В последующие месяцы появится еще больше контента от сообщества.

Игра Hogwarts Legacy вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S в феврале 2023 года, а версии для PlayStation 4 и Xbox One — в мае. На Nintendo Switch игра появилась в ноябре. Таким образом, в следующем месяце игра отпразднует свое двухлетие с поддержкой модов. Но это обновление — далеко не единственный пострелизный контент, который получил проект со времени своего выхода.