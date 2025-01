Новая функция Samsung «Круговой поиск» поможет узнать заевшую в голове песню

Новый трюк «Circle to Search» на последних телефонах Samsung Galaxy

Новое решение для распознавания мелодий на смартфонах Galaxy

Функция позволяет петь или напевать мелодии, которые вы хотите определить

В тестах она показала хорошие результаты

Шазам и Google Assistant, а также Gemini могут помочь определить песню, которая играет в кафе или на улице. Но что делать с той мелодией, что крутится у вас в голове и вы не можете вспомнить её название? Это не проблема для песен Брюса Спрингстина, но для других это может быть затруднительно. Последние модели Samsung — Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra — могут помочь в этом с помощью расширенной функции Circle to Search от Google.

Запущенная сначала на Galaxy S24 и затем добавленная на другие устройства, такие как семейство Pixel, функция позволяет долгим нажатием на нижней части экрана выделить нужный объект, чтобы узнать о нем больше. Реклама

Например, можно подчеркнуть шляпу в видеоролике TikTok или Instagram Reel и получить о ней информацию. Точно так же можно узнать о событии или месте, например, Сан-Хосе, где прошла презентация Galaxy Unpacked от Samsung.

Circle to Search для песен

Теперь, удерживая домашнюю кнопку или активировав ассистента другим способом, вы увидите иконку ноты. Оттуда можно начинать петь или напевать мелодию, и Google будет слушать. Мы проверили работу функции: напевали «Hot To Go» от Chapell Roan, и хотя Galaxy S25 Ultra не сразу, но смог определить эту песню. Другая попытка с «Fly Me To The Moon» оказалась успешной с первого раза.

Хотя Лансу пришлось немного постараться с напевами, функция смогла определить искомую мелодию, что делает её полезным инструментом. Аналогично, как Шазам, она может распознавать песни, играющие в текущий момент через микрофон устройства.

Кроме того, используя Circle to Search, можно обвести видео на экране, чтобы понять, какая песня звучала в ролике. Хотя на видео в TikTok или Instagram обычно указана использованная музыка, эта функция будет полезна, если видео длинное или содержит несколько фоновых треков.

Расширение функции Circle to Search будет доступно с первой же дня на Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Планируется внедрить её и на другие устройства с поддержкой этой технологии. Сколько времени это займет для Galaxy S24, Z Flip 6 и Z Fold 6 — пока неизвестно.

Источник: TechRadar