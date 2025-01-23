Королевская шекспировская компания превращает «Макбета» в неонуарную игру

«Макбет», культовая пьеса Уильяма Шекспира, получает новое воплощение в виде интерактивной видеоигры с элементами неонуара. Разработка проекта ведется при участии Королевской шекспировской компании. Эта игра, получившая название «Лили», представляет собой «триллер в формате screen life», позволяющий получить доступ к устройствам современной Леди Макбет, как говорится в пресс-релизе.

Игроки погрузятся в стилизованное неонуарное видение современного Ирана, где повседневной жизнью управляют контроль и авторитаризм, отмечается в сообщении. Игровой процесс объединит элементы живого кино с интерактивным форматом, позволяя пользователям проникнуть в мир Леди Макбет и принимать решения, влияющие на ее судьбу. Это немного напоминает версию «Макбета», вдохновленную интерактивными триллерами Сэма Барлоу. Реклама

Королевская шекспировская компания разрабатывает игру совместно с iNK Stories, независимой студией и издателем из Нью-Йорка, создавшей также «1979 Revolution: Black Friday». В роли Леди Макбет (Лили) выступает Зар Амир, как сообщает пресс-релиз.

Релиз «Лили» запланирован на «конец 2025 года».

Источник: TheVerge