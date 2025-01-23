Новый широкоугольный объектив Canon RF 16-28mm F2.8 удивил, но его необходимость под вопросом

Это ультра-широкоугольный зум-объектив, разработанный для полнокадровых камер, таких как Canon EOS R8.

Его дизайн практически идентичен модели RF 28-70mm F2.8 IS STM.

Стоимость составляет £1,249 — цены для США и Австралии уточняются.

Canon анонсировала свой новый ультра-широкоугольный зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер RF 16-28mm F2.8 IS STM. Я смог протестировать его на практическом занятии, организованном Canon перед официальным запуском. Объектив имеет яркую максимальную диафрагму F2.8 на всём диапазоне 16-28мм, и является более компактным и доступным вариантом для энтузиастов, чем профессиональная линза Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM. Рассматривайте этот объектив как разумный выбор для начинающих и среднеуровневых полнокадровых камер Canon, таких как EOS R8. Реклама

В плане дизайна 16-28мм идеально сочетается с объективом RF 28-70mm F2.8 IS STM — оба имеют аналогичную компоновку управления и почти идентичные размеры. Хотя линза 28-70мм примерно на 10% тяжелее.

Новый объектив, похоже, является частью стремления Canon предложить более доступные зумы с быстрой диафрагмой, которые лучше подходят для меньших по размеру беззеркальных камер Canon. Вес 16-28мм составляет всего 445г, а его цена £1,249 — это значительно дешевле, чем у сопоставимой профессиональной линзы L-серии.

Несмотря на более низкую цену, 16-28мм придает уверенность в прочности — эта надежная линза производится в Японии и имеет прочное металлическое крепление. У неё есть настраиваемое управляющее кольцо, переключатель автофокуса / ручной фокусировки и переключатель оптического стабилизатора — это весь комплект внешнего управления.

В сочетании с камерой Canon, поддерживающей стабилизацию изображения в корпусе, такой как EOS R6 Mark II, достигается до 8 ступеней стабилизации, хотя более доступная EOS R8 такой функцией не обладает, и на ней объектив предоставляет только 5.5 ступеней стабилизации.

Я протестировал объектив 16-28мм с EOS R8, и они отлично сочетаются, как и EOS R6 Mark II, которая лишь немного больше.

У меня не было много возможностей для съемки с новой линзой во время моего краткого теста, но я сделал достаточно пробных снимков в формате raw и JPEG, чтобы получить довольно хорошее представление о её оптических качествах и недостатках.

На крайнем широкоугольном значении 16мм при полностью открытой диафрагме F2.8 raw-файлы демонстрируют существенные искажения и виньетирование. Посмотрев соответствующую фотографию в JPEG-формате, которая была сделана одновременно, можно увидеть, сколько исправлений линзы применяется для получения чистых JPEG изображений прямо из камеры.

Несмотря на то, что искажения линзы довольно сильные, необходимо отметить, что, даже с таким большим количеством обработки для корректировки криволинейных искажений и виньетирования, детали остаются постоянно четкими, от центра до самых краев и углов кадра, а световое падающее уменьшение в углах обработано в большинстве случаев.

Я рискну предположить, что целевая аудитория этой линзы будет менее обеспокоена этими искажениями, пока возможен желаемый конечный результат. Первая моя мысль, что это действительно возможно, — я сделал несколько четких селфи и снимков городских пейзажей с хорошим контролем глубины резкости и насладился очень широким углом обзора, что делает влоггинг значительно легче.

Я полагаю, что большинство фотографов и видеографов будут в основном использовать крайние значения диапазона зума этой линзы: 16мм и 28мм. Первая особенно удобна для видеосъемки благодаря сверхширокому углу, а также это универсальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии.

Этот диапазон зума не слишком обширен, и я не уверен, что этот объектив особенно захватывает мое внимание, даже если он стоит в разумной паре с RF 28-70mm F2.8 для энтузиастов.

Он намного дешевле, чем сопоставимая линза L-серии, но я бы не сказал, что линза за £1,249 дешева. Кроме того, зачем бы не приобрести RF 16mm F2.8 STM и линзы RF 28mm F2.8 вместо этого? Эти линзы Canon являются самыми маленькими для полнокадровых камер, и вместе они стоят вдвое дешевле, чем 16-28мм F2.8.

Хотя 16-28мм оказывается настоящей находкой на первый взгляд — это сверхрезкая линза с универсальной максимальной диафрагмой, я просто не уверен, что она несет достаточно нового в систему RF-mount, и удовлетворяет ли она большинству.

Источник: TechRadar