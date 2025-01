Презентация Samsung Galaxy S25: релиз S25 Ultra и намек на S25 Edge

Обновиться

Мы находимся за 30 минут до начала Galaxy Unpacked, а ваши редакторы TechRadar уже работают на месте в SAP Center в Сан-Хосе, Калифорния! Наш редактор по особым проектам Лэнс Уланофф освещает события в режиме реального времени, затем он познакомится с новыми устройствами, а наш видеомастер Виктория Шилетс снимает все происходящее для всех наших каналов TechRadar. Мы будем вести этот блог на протяжении всей выставки, так что оставайтесь с нами. Реклама

Внимание, поклонники Galaxy, сегодня ваш день. Если вы следили за утечками и слухами о предстоящей линейке Galaxy S25, то большинство новостей для вас не будет сюрпризом. Мы ожидаем новый дизайн для Galaxy S25 Ultra, который станет ближе к остальной линейке Galaxy S25, с округлыми углами и гладкой задней частью, но никаких свежих аппаратных функций мы пока не видели. Есть ли у Samsung что-то, что они прячут внутри?

Очевидно, Samsung будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который, вероятно, будет разогнан специально для Samsung с добавлением значка «for Galaxy». Это может означать, что Galaxy S25 станет самым быстрым телефоном, даже быстрее iPhone 16 Pro. Что будет делать Samsung с такой мощностью? Мы ждем, чтобы узнать.

Один из главных вопросов, которые остались на сегодня, касается загадочного Samsung Galaxy S25 Slim. Ходят слухи, что Apple работает над более тонкой версией iPhone под названием iPhone Air. Возможно, Samsung также задает тренд с более тонким Galaxy S25, Galaxy S25 Slim.

Последние слухи указывают на то, что более тонкий Galaxy S25 может не появиться сегодня, но может быть представлен позже в этом году, примерно в мае. Делаться такие слухи могут из-за того, что Galaxy S25 Slim не поступит в продажу в США, возможно, потому что нам не нравятся вещи, которые здесь «тонкие». Поживем — увидим.

Samsung устраивает не только вечеринку в Сан-Хосе сегодня. Наши репортеры в Великобритании также участвуют в специальной возможности познакомиться с Samsung и новыми телефонами. Утренняя аудитория в Калифорнии в 10 утра отличается от вечерней в 6 вечера по другую сторону океана. Если у вас были сомнения, что звездой сегодняшнего события станет Galaxy AI, а не Galaxy S25, просто посмотрите на этот напиток — на льдинке написано AI!

Итак, мы готовы к Galaxy Unpacked. Прямой эфир должен начаться с минуты на минуту, и я наблюдаю его на Samsung.com.

Президент Mobile eXperience Group компании Samsung, TM Ро, вышел на сцену и сразу представил семью Galaxy S25. Теперь он передал слово Google, чтобы рассказать о Gemini и новых функциях, которые появятся сначала на Galaxy S25.

Ро вернулся на сцену и сказал, что Galaxy S25 сможет понимать не только команды, но и ваши намерения. Вы сможете говорить с ним, как с другом, и запускать несколько действий одним нажатием кнопки. Ро утверждает, что устройство будет предугадывать ваши потребности.

Сегодняшний день знаменует начало новой реальности. Мы находимся в начале новой фазы мобильного искусственного интеллекта. Samsung начинает собирать данные, необходимые для развития более мощного Galaxy AI, но пока он не готов. Следует ожидать, что телефон будет мощным. Надеемся, что мы увидим больше о доступных сейчас функциях, а не просто планы на будущее.

Samsung показывает улучшенные функции, которые мы видели ранее, такие как транскрипции звонков и другие возможности создания текста и речи с помощью AI. Samsung представила новые возможности Galaxy AI. Теперь представлены Now Brief и Now Bar — две новые функции на базе AI, которые будут представлять новости и обновления о вашем дне.

Now Brief будет активно делиться информацией, адаптированной для вас, в нужное время. Это не только встречи и дела, Now Bar на экране блокировки будет предоставлять спортивные обновления. Нам не показывают ничего принципиально нового, поэтому потребуется время, чтобы выяснить, насколько это действительно отражает наш повседневный распорядок.

Samsung объявляет об улучшении функции «Search by circle», так как это одна из AI-функций, которую люди реально используют. Google также модернизирует функции Gemini и Gemini Live. Мы получаем предварительный просмотр от инженеров AI Google.

Samsung описывает мощность многоформатных контекстных возможностей, которые появятся в Gemini Live на Galaxy S25. Вы сможете попросить Gemini Live, версию Gemini для общения, взаимодействовать с тем, что вы видите на экране. Это постепенные шаги к полноценному AI-интерфейсу, но мы движемся в этом направлении.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite — это невероятно мощная мобильная платформа с отличными навыками управления энергопотреблением, которая должна предложить отличную производительность и невероятное время работы. Если вы владеете старым телефоном, особенно которому несколько лет, вы заметите значительные изменения.

Линия Galaxy S25 представлена в ярких оттенках синего, вдохновленных AI. В Galaxy S25 Ultra это цвета серьезного металла, потому что когда вы платите за телефон такого уровня, вы не хотите легкомысленные синие цвета, вы хотите серьезные металлические.

Samsung говорит о камере, начиная с ProVisual Engine. Буквально, Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus остались позади в плане технологий камеры. Galaxy S25 Ultra остается первоклассной камерой, но остальные телефоны используют сенсоры и линзы, которые были современными два-три года назад. Новый режим контроля диафрагмы можно использовать только путем скачивания отдельного приложения Samsung Expert RAW.

Теперь демонстрируется профессиональная видеосъемка с использованием только Galaxy S25 Ultra и их профессионального оборудования. Samsung предлагает Log-видеозапись для Galaxy S25 Ultra, что помогает профессионалам поддерживать постоянный цветовой баланс по всему диапазону отснятого материала.

Единственное значительное обновление железа в камерах Galaxy S25 — это 50-мегапиксельный сенсор ультра-широкоугольной камеры в Galaxy S25 Ultra. Остальные характеристики остаются совершенно теми же по всей линейке. Улучшенная обработка изображений от Qualcomm Snapdragon 8 Elite и инструментов Samsung обещает положительные изменения.

Продолжаем говорить о здоровье: Galaxy S25 и Samsung Health получают обновление, которое использует больше AI-функций для самостоятельного анализа и рекомендаций. Ваши устройства Galaxy будут знать, когда вы засыпаете, и будут отслеживать управление умным домом для улучшения условий сна.

Samsung запускает новые функции коучинга и отслеживания данных о здоровье с возможностью оценки настроения. Это менее навязчиво, чем приложение «Журнал» от Apple, которое ежедневно напоминает написать о незначительных делах.

Теперь мы слышим, что телефон будет соединяться с другими устройствами Samsung в вашем доме. Samsung позволит вам следить за домашними питомцами с помощью Dr.Tail, онлайн-сервиса ветеринаров с использованием телефона Samsung.

Биксби — сердце AI вашего телефона и других умных устройств Samsung. Надеемся услышать больше о его развитии с AI на ближайших событиях.

Одной из неожиданностей презентации стал Galaxy S25 Edge. Мы видели только некоторые внутренние компоненты и силуэт сбоку. Скорее всего, больше информации о нём мы узнаем через несколько месяцев.

Все новые устройства уже доступны для предзаказа, за исключением Galaxy S25 Edge, который был представлен в самом конце мероприятия.

Источник: TechRadar