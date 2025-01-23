Продано первое в мире «ДНК-книгу» за $65: серебряная пуля на 500КБ, жаль, что она нечитаема

Концепт-доказательство: данные в стальной капсуле

Сведения: В стальную капсулу, напоминающую пулю, удалось заключить полмегабайта данных.

В стальную капсулу, напоминающую пулю, удалось заключить полмегабайта данных. Особенности чтения: Прочесть эту «книгу» как обычный бумажный экземпляр невозможно.

Прочесть эту «книгу» как обычный бумажный экземпляр невозможно. Технологии хранения: Использование ДНК для хранения данных – пока что мечта о будущем.

ДНК-хранилища открывают возможность сохранить миллиарды терабайтов информации в ультракомпактной форме, устойчивой к времени и требующей минимальных затрат. Эта технология признается перспективным способом снизить энергопотребление, минимизировать потребность в физическом пространстве и повысить безопасность данных. Несмотря на регулярные достижения в области ДНК-хранилищ, до их широкого применения еще предстоит пройти долгий путь. Реклама

Недавние инновации в этой сфере включают устройство для хранения данных размером с кредитную карту от французской компании Biomemory, способное вместить один килобайт информации. Кроме того, в конце 2024 года были представлены первые спецификации для размещения байтов в ДНК от Альянса по хранению данных в ДНК.

В рамках последнего достижения компания CATALOG, занимающаяся цифровыми хранилищами на основе ДНК с 2016 года, представила первую доступную на рынке книгу, закодированную в ДНК.

«Тяжело для прочтения»

Книга, созданная совместно с Asimov Press и доступная за $65, включает девять эссе и три научно-фантастические работы от таких авторов, как Алекс Телфорд, Ричард Нго и Том Айрленд. Каждый экземпляр выполнен в виде стальной капсулы с ДНК, содержащей приблизительно полмегабайта данных и визуально напоминающей пулю.

Компания CATALOG из Бостона зашифровала 240 страниц текста, равных 481 280 байтам, в 500 000 уникальных синтетических молекул ДНК. Эти молекулы хранятся в виде сухого порошка под инертным газом, что защищает их от влаги и кислорода для долгосрочного сохранения. Очевидно, что прочитать содержимое, как обычную книгу, невозможно.

«Предоставление 1,000 копий этой новейшей книги Asimov, закодированной в ДНК, – значительный этап на пути к коммерциализации нашей технологии хранилищ и вычислений на основе ДНК», – отметил Хёнджун Парк, соучредитель и генеральный директор CATALOG. «Наша платформа для вычислений на основе ДНК, потребляющая крайне мало энергии, становится всё более привлекательным вариантом в условиях, когда новые нагрузки, включая ИИ, требуют огромного количества энергии для обработки».

Эта капсула, первое коммерческое изделие, закодированное в ДНК, доступна для предзаказа. Если необходимо лишь прочитать содержание книги, можно приобрести физическую копию за меньшую сумму.

Источник: TechRadar