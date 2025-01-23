В будущем Клод начнёт говорить во время ваших бесед

Обновления Claude от Anthropic

Генеральный директор Anthropic анонсировал ряд обновлений для Claude, включая новую функцию памяти.

Это значит, что AI сможет запоминать информацию и использовать её в будущих разговорах. Реклама

Как это будет работать, станет понятно в ближайшие месяцы.

В ближайшие месяцы чат-бот Claude AI получит значительные обновления, среди которых возможность взаимодействовать только через голос. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи объяснил планы в беседе с Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, включая голосовой режим и функцию памяти.

Основное изменение заключается в том, что Claude получит «личность», что позволит ему не только говорить, но и запоминать, с кем он общался. Двусторонний голосовой режим позволит пользователям общаться с Claude и слышать его ответы, создавая более естественный и свободный от рук процесс общения. Однако пока неясно, сделает ли это Claude более доступным или позволит ему имитировать человека в телефонном разговоре.

В любом случае Anthropic стремится создать гибрид между традиционным чат-ботом и голосовыми помощниками, такими как Alexa или Siri, но с преимуществами более продвинутого AI.

Функция памяти в Claude позволит чат-боту вспоминать предыдущие взаимодействия. Например, вы можете рассказать ему о своей любимой книге, и Claude запомнит это к следующему общению. Вы даже можете упомянуть о своей страсти к вязанию свитеров, и Claude подхватит эту тему в следующем разговоре. Хотя функция памяти может привести к более персонализированным обменам, она также вызывает вопросы относительно того, что произойдет, если Claude смешает эти воспоминания с возможными галлюцинациями.

Востребованность Claude

Тем не менее, интерес к возможностям Claude не ослабевает. Амодеи упомянул, что Anthropic столкнулся с огромным спросом на AI за последний год. Он пояснил, что возможности компании в области вычислений были существенно загружены в последние месяцы.

Усилия Anthropic по улучшению Claude являются частью стратегии по поддержанию конкурентоспособности на рынке, где доминируют OpenAI и технологические гиганты, такие как Google. С добавлением голосовых и запоминающих функций в арсенал Claude, Anthropic надеется выделиться как альтернатива, которая может привлечь поклонников ChatGPT и Gemini.

Голосовой, улучшенный памятью AI-чатбот, подобный Claude, также может стать лидером или, по крайней мере, конкурентом в тренде делать AI-чатботов более человечными. Цель заключается в том, чтобы стереть грань между инструментом и компаньоном. Если вы хотите, чтобы люди использовали Claude настолько широко, голос и память являются необходимыми элементами.

Источник: TechRadar