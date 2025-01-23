Поддержка Контентных Удостоверений в Samsung Galaxy S25 — отличные новости для создателей!

Samsung внедрила стандарт Content Credentials для изображений, обработанных с помощью ИИ

Линейка Samsung Galaxy S25 станет первой в мире серией смартфонов, использующей этот стандарт.

Стандарт добавляет метку и метаданные к изображениям, изменённым ИИ на устройствах Galaxy S25.

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked большинство внимания было сосредоточено на новых моделях смартфонов, таких как представители линейки Samsung Galaxy S25. Однако важным событием стало внедрение стандарта Content Credentials. Реклама

В 2024 году вопрос создания стандартов для маркировки изображений и цифрового контента стал особенно актуальным, в частности, из-за роста генеративного ИИ и проблем, связанных с кражей искусства для обучения языковым моделям. Технологические компании начали внедрять свои метки и водяные знаки для обозначения изменения ИИ, однако единый стандарт для выявления подлинности изображения оставался неразработанным.

Одним из лидеров в этой области является стандарт Content Credentials, поддерживаемый Инициативой подлинности контента (CAI). Этот инструмент разработан компанией Adobe, а также поддерживается такими компаниями, как Microsoft, Getty Images и Nvidia.

С этим объявлением Samsung присоединилась к Коалиции за происхождение и подлинность контента (C2PA), объединяющей усилия CAI и стандарта Content Credentials с проектом Origin, другой инициативой противодействия дезинформации в новостной экосистеме.

Samsung выразила радость от внедрения #ContentCredentials для изображений, созданных с помощью ИИ на #GalaxyS25. Таким образом, компания сделала значительный шаг в повышении прозрачности цифровой экосистемы.

При подозрении, что изображение было изменено с помощью ИИ, его можно проверить на подлинность с помощью инструмента, разработанного Adobe.

Content Credentials можно рассматривать как реестр, содержащий информацию о контенте: на каком устройстве он был зафиксирован, каким программным обеспечением (или инструментом ИИ) изменён и какие настройки были активны при создании оригинального изображения.

С этим стандартом AI-сгенерированные и изменённые с помощью ИИ изображения, произведённые на смартфонах Samsung Galaxy S, будут дополнены метаданными, указывающими на вмешательство ИИ. Кроме того, на изображение будет добавлен водяной знак «CR». Хотя линейка S25 является первой серией телефонов, на которых используется такая маркировка метаданными, ранее аналогичный стандарт был внедрён такими производителями камер, как Nikon и Leica.

Говоря в целом, данный стандарт является победой для творцов, стремящихся защитить свои произведения. Однако проблема стандартов заключается в отсутствии энтузиазма. Если недостаточно компаний, производящих инструменты ИИ, начнут использовать стандарты, позволяющие легко маркировать изменённый ИИ контент, то такая система окажется бесполезной.

С учётом более 4,000 участников Инициативы подлинности контента, есть надежда, что инструменты для эффективного обозначения использования ИИ будут улучшаться вместе с увеличением возможностей таких инструментов.

Источник: TechRadar