Сравнение характеристик: Samsung Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra

Samsung представила новую серию Galaxy S25 на мероприятии Unpacked

На последнем мероприятии Unpacked компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S25. Galaxy S25 и S25 Plus будут доступны по цене от $799,99 и $999,99 соответственно, а S25 Ultra в базовой комплектации будет стоить $1299,99. Предзаказ можно оформить до их официального запуска 7 февраля. Может возникнуть вопрос: что же в них нового?

Дизайн

Внешний вид и размеры Galaxy S25 и S25 Plus сложно отличить от их предшественников. Однако, S25 Ultra отличается слегка закругленными углами и плоскими гранями, что больше гармонирует с остальными моделями. Это самая тонкая и легкая модель Ultra на сегодняшний день, хотя разница небольшая. Обновленный стилус S Pen также вернулся, но без функции жестов и удаленного затвора. Реклама

Samsung утверждает, что рама Galaxy S25 и S25 Plus изготовлена из алюминия с использованием переработанных материалов. Оба телефона оснащены защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, но Ultra использует титановую раму с дисплеем, покрытым Gorilla Armor 2, который устойчив к царапинам и обладает антибликовыми свойствами.

Память и ОЗУ

Линейка Samsung Galaxy S25 предлагает почти такие же варианты памяти и хранения, как и предыдущие модели. Однако все три модели теперь оснащены минимум 12 ГБ оперативной памяти. Базовая модель Galaxy S25 доступна с 128 или 256 ГБ встроенной памяти, Plus начинается с 256 ГБ, а также предлагает вариант с 512 ГБ. Ultra предоставляет такие же начальные конфигурации, как и Plus, и дополнительно вариант с 1 ТБ памяти.

Процессор

Все три смартфона Galaxy S25 оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite, вне зависимости от места покупки. Этот процессор использует Орион CPU, аналогичный тем, что установлены в новейших ноутбуках Qualcomm. Новый 3-нм чип имеет два «прайм» ядра и шесть производительных ядер с выделенным нейронным процессором Hexagon, что поддерживает улучшенные AI функции и обеспечивает на 40% более высокую эффективность по сравнению с предыдущим Snapdragon 8 Gen 3.

Экран

Дисплеи Dynamic AMOLED в Galaxy S25 практически не изменились по сравнению с предыдущей генерацией. Базовая модель Galaxy S25 по-прежнему оснащена 6.2-дюймовым Full HD Plus дисплеем, в то время как S25 Plus имеет экран размером 6.7 дюйма с Quad HD Plus разрешением. Дисплей S25 Ultra немного увеличен до 6.9 дюймов с сохранением разрешения QHD Plus. Все три дисплея поддерживают максимальную частоту обновления 120 Гц.

Камеры

Galaxy S25 и S25 Plus оснащены тремя задними камерами: 50-мегапиксельной основной, 12-мегапиксельной ультраширокой и 10-мегапиксельной телеобъективной камерой. S25 Ultra предлагает четыре камеры, включая основную 200-мегапиксельную широкоугольную камеру, 50-мегапиксельную ультраширокую камеру с макро-режимом (вместо 12-мегапиксельной у S24 Ultra), 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сенсор для 3-кратного зума. Все модели снабжены 12-мегапиксельной фронтальной камерой.

Батарея

Как и в предыдущих моделях, Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra оснащены батареями емкостью 4000 мАч, 4900 мАч и 5000 мАч соответственно. Samsung заявляет, что новые модели обеспечивают наибольшее время работы среди всех Galaxy на сегодняшний день благодаря улучшениям в аппаратной и программной эффективности.

Android 15 и One UI 7

Запуск Galaxy S25 менее связан с аппаратными новшествами и больше сосредоточен на представлении One UI 7 с акцентом на ИИ функций в Android 15. Следует отметить улучшения в Galaxy AI, что позволяет достичь более высокого уровня интеграции и персонализации.

Заключение

На первый взгляд, Galaxy S25 не сильно отличаются от предыдущих моделей, если судить по техническим характеристикам. Основные изменения связаны с программным обеспечением и интеграцией новых AI-функций. Эти изменения будут доступны и на старых моделях благодаря семилетним обновлениям ОС, которые предлагает Samsung для своих флагманов.

Источник: TheVerge