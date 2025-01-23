Samsung намекнула на тройной складной смартфон на Galaxy Unpacked 2025

23.01.2025
Samsung намекнула на тройной складной смартфон на Galaxy Unpacked 2025 Samsung намекнула на тройной складной смартфон на Galaxy Unpacked 2025

Компания Samsung уже давно является лидером на рынке складных телефонов, и на первом мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в 2025 году технологический гигант намекнул на свое возможное новое направление.

Во время презентации, когда были представлены модели Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Plus, Samsung продемонстрировала краткий план своих будущих продуктов, среди которых оказался телефон с тройным сгибом.

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Каких-либо конкретных сроков и дат представлено не было, и нет предположений о том, что такое устройство появится в этом году. Однако можно предположить, что такой телефон появится в обозримом будущем, поскольку модель Galaxy Z Fold 6, похоже, достигла своего предела в мире складных устройств Samsung.

Новый этап для складных устройств

Даже лучшие складные телефоны пока далеки от совершенства. Они имеют громоздкий корпус и заметные сгибы. Однако эти устройства уже стали отличными инструментами для продуктивной работы. Добавление еще одного экрана увеличит доступное пространство и позволит использовать их в качестве Android-планшетов.

Подразделение Samsung, занимающееся дисплеями, уже показало несколько прототипов концептуальных устройств с тройным сгибом на CES 2025, что свидетельствует о том, что такое устройство всерьез рассматривается корейской компанией. Видеть подобное устройство на дорожной карте говорит о высоком шансе, что вскоре такой телефон станет доступен покупателям.

Главный редактор TechRadar и специалист по телевизорам и дисплеям Мэтью Болтон присутствовал на CES и видел концепты с тройным сгибом лично. «Я увидел две версии прототипов с тройным экраном. Одна из них складывалась в форме ‘Z’, как и было намекнуто в сегодняшнем заявлении Samsung, а другая имела экраны, складывающиеся слева и справа поверх центрального экрана.»

«Мне не было разрешено складывать эти устройства (как и другим, это не связано с моей неуклюжестью), но они показывают потенциал конструкций таких телефонов и насколько больше пространства такая раскладка может дать.»

«Кажется, что такие устройства приближаются к обещанию ‘планшет, который превращается в телефон’. Когда они разложены, их размер приближается к 10 дюймам, как у полноценных планшетов, в отличие от мини-планшетов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6. Однако не стоит ожидать изменений в одной из ключевых проблем складных экранов: вместо одной складки вы будете видеть две.»

Мы уже неоднократно тестировали другие устройства с тройным сгибом, и более всего нас поразил Huawei Mate XT. Так что нет никаких сомнений в том, что следующий шаг для складных телефонов – это именно тройные сгибы, как минимум в сегменте Android-смартфонов. И похоже, что Samsung может стать одним из следующих лидеров в этом направлении.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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