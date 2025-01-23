Samsung намекнула на тройной складной смартфон на Galaxy Unpacked 2025

Компания Samsung уже давно является лидером на рынке складных телефонов, и на первом мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в 2025 году технологический гигант намекнул на свое возможное новое направление.

Во время презентации, когда были представлены модели Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Plus, Samsung продемонстрировала краткий план своих будущих продуктов, среди которых оказался телефон с тройным сгибом. Реклама

Каких-либо конкретных сроков и дат представлено не было, и нет предположений о том, что такое устройство появится в этом году. Однако можно предположить, что такой телефон появится в обозримом будущем, поскольку модель Galaxy Z Fold 6, похоже, достигла своего предела в мире складных устройств Samsung.

Новый этап для складных устройств

Даже лучшие складные телефоны пока далеки от совершенства. Они имеют громоздкий корпус и заметные сгибы. Однако эти устройства уже стали отличными инструментами для продуктивной работы. Добавление еще одного экрана увеличит доступное пространство и позволит использовать их в качестве Android-планшетов.

Подразделение Samsung, занимающееся дисплеями, уже показало несколько прототипов концептуальных устройств с тройным сгибом на CES 2025, что свидетельствует о том, что такое устройство всерьез рассматривается корейской компанией. Видеть подобное устройство на дорожной карте говорит о высоком шансе, что вскоре такой телефон станет доступен покупателям.

Главный редактор TechRadar и специалист по телевизорам и дисплеям Мэтью Болтон присутствовал на CES и видел концепты с тройным сгибом лично. «Я увидел две версии прототипов с тройным экраном. Одна из них складывалась в форме ‘Z’, как и было намекнуто в сегодняшнем заявлении Samsung, а другая имела экраны, складывающиеся слева и справа поверх центрального экрана.»

«Мне не было разрешено складывать эти устройства (как и другим, это не связано с моей неуклюжестью), но они показывают потенциал конструкций таких телефонов и насколько больше пространства такая раскладка может дать.»

«Кажется, что такие устройства приближаются к обещанию ‘планшет, который превращается в телефон’. Когда они разложены, их размер приближается к 10 дюймам, как у полноценных планшетов, в отличие от мини-планшетов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6. Однако не стоит ожидать изменений в одной из ключевых проблем складных экранов: вместо одной складки вы будете видеть две.»

Мы уже неоднократно тестировали другие устройства с тройным сгибом, и более всего нас поразил Huawei Mate XT. Так что нет никаких сомнений в том, что следующий шаг для складных телефонов – это именно тройные сгибы, как минимум в сегменте Android-смартфонов. И похоже, что Samsung может стать одним из следующих лидеров в этом направлении.