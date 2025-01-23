Забудьте об iPhone 17 Air — Samsung дразнит ультратонким Galaxy S25 Edge, граничащим с невидимостью.

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked в январе 2025 года компания Samsung представила неожиданную новинку — смартфон Samsung Galaxy S25 Edge, что напоминает тактику Apple с их классическими неожиданными анонсами.

После того, как были показаны Samsung Galaxy S25 и Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung неожиданно продемонстрировала видео с внутренним устройством нового стильного телефона, и в итоге был представлен ультратонкий боковой профиль устройства. Реклама

Однако, компания не предоставила никакой дополнительной информации, такой как цена, дата релиза, технические характеристики или размеры, оставив множество вопросов у зрителей без ответов.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичным образом Samsung прогадала с анонсом Galaxy Ring, оставив многих в недоумении.

Существует множество слухов о том, что Apple планирует выпустить ультратонкую модель iPhone 17 ‘Air’, но, похоже, что Samsung пытается их опередить. Предполагается, что новинка появится еще до сентября, хотя это неофициальная информация.

На мероприятии Samsung удалось более подробно рассмотреть Samsung Galaxy S25 Edge. Хотя это был визуальный, а не тактильный опыт, продолжается работа по сбору информации об устройстве.

На основе видео и демонстрации можно сказать следующее: у смартфона есть две задние камеры и крошечная передняя камера в виде отверстия на почти бесшовном экране — по крайней мере, в тех макетах или прототипах, которые демонстрировались.

Наиболее заметной особенностью является его невероятная тонкость. В демонстрационной зоне Galaxy Unpacked рядом с Edge находятся более толстые макеты устройств, что явно подчеркивает тонкость Edge на фоне стандартных моделей S25 и S25 Ultra.

Видео также, похоже, показывает агрессивные уровни управления нагревом, что необходимо, если устройство оснащено теми же мощными чипами, что и в основных линиях Samsung S25.

Кроме того, согласно информации Bloomberg, Samsung планирует выпустить Galaxy S25 Edge в первой половине 2025 года по цене ниже, чем у Galaxy S25 Ultra. Это может сделать его весьма конкурентоспособным и аналогичным ожидаемой политике Apple с iPhone 17 Air.

Если вас интересуют подробности о камере, процессоре и улучшениях в области искусственного интеллекта в этих устройствах, обратите внимание на обзоры Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus и Samsung Galaxy S25 Ultra.

Развитие событий: статья будет обновляться по мере поступления новой информации.