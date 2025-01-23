Почему вы теперь можете автоматически подписаться на Трампа и Вэнса

Изменения в социальных сетях после перехода администрации

Если вы раньше следовали за бывшим президентом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Instagram, теперь вы можете оказаться подписанными на аккаунты президента Трампа и вице-президента Дж.Д. Вэнса. Это изменение, вызвавшее недовольство и путаницу у некоторых пользователей, связано с тем, что официальные аккаунты президента США (@POTUS) и вице-президента (@VP) автоматически передаются новой администрации.

Официальные аккаунты, обозначающие лидеров или важных членов администрации, отделены от личных аккаунтов социальных сетей Трампа или Вэнса. Однако некоторые пользователи заявили, что не могут отписаться от Трампа, обвиняя в этом Instagram. Meta, владеющая Instagram, утверждает, что это стандартная процедура. Реклама

«Люди не были автоматически прикреплены к официальным аккаунтам президента, вице-президента или первой леди в Facebook или Instagram. Эти аккаунты управляются Белым домом, и с приходом новой администрации их содержание меняется,» — заявил Энди Стоун, представитель Meta. «Это та же процедура, которой мы следовали во время предыдущей президентской смены. Могут возникнуть задержки при выполнении запросов на подписку или отписку, так как аккаунты переходят к новому владельцу.»

По этой практике, официальные аккаунты для должностей высшего уровня сохраняют своих подписчиков, но все посты на странице удаляются. Это также касается аккаунтов на X и Facebook. Бывший президент Барак Обама, который стал первым президентом с официальным президентским аккаунтом на X, задокументировал процесс смены администрации в своем блоге в 2016 году.

Архивы предыдущих постов в социальных сетях сохраняются в Национальном управлении архивов и документации (NARA).

Другие официальные аккаунты, такие как аккаунт пресс-секретаря, также были переданы новым владельцам.

В разгар этого интернет-беспокойства генеральный директор Meta Марк Цукерберг сидел сзади Трампа на церемонии инаугурации вместе с другими техногигантами, такими как Илон Маск и Джефф Безос. Недавно Цукерберг пожертвовал 1 миллион долларов на инаугурационный фонд Трампа.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были временно заблокированы после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Источник: Time