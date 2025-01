Pocketpair запускает новый лейбл для издания инди-игр, вдохновившись успехом Palworld.

Pocketpair Publishing объявила о всесторонней поддержке разработки игр, включая финансирование, содействие развитию и публикацию, для независимых разработчиков и небольших студий.

Компания подготовила к выпуску первую игру, сотрудничая с Surgent Studios, создателями Tales of Kenzera: Zau. Совместно с этой студией планируется выпуск хоррор-игры, выход которой ожидается в конце года. Surgent Studios была основана актёром Абубакаром Салимом, известным по ролям в видеоиграх. После релиза Tales of Kenzera, который представляет собой афрофутуристический метроидвания, студии пришлось поставить на паузу свою игровую команду из-за нехватки финансирования – явления, часто встречающегося в последние пару лет. Реклама

Индустрия независимых игр также страдает от кризиса увольнений, который охватил всю игровую отрасль. Крупные издатели, которые обычно предоставляют финансирование меньшим независимым проектам, начали экономить, решая либо сохранить средства, либо инвестировать только в проекты с гарантированной прибылью. Даже издательства, известные поддержкой качественных инди-проектов, такие как Annapurna Games, сталкиваются с трудностями в поддержании своей деятельности.

Тем не менее, Pocketpair Publishing вошла в сферу независимых игр через нетрадиционные пути. В 2022 году видеоигровой критик и создатель контента на YouTube, известный как videogamedunkey, основал свою издательскую компанию Bigmode, выпустившую свою первую игру – Animal Well, получившую одобрение критиков. В том же году компания Innersloth, разработчики популярной многопользовательской игры Among Us, основала Outersloth, которое является фондом для инди-игр, а не традиционным издателем. Подобно Outersloth и Bigmode, Pocketpair Publishing стремится использовать свой коммерческий успех, чтобы открыть дорогу для новых инди-игр, таких как Palworld.

«Разработка игр сопряжена со многими трудностями,» – сказал руководитель Pocketpair Publishing Джон Бакли. «Но мы хотим максимально облегчить этот процесс и создать условия, где творцы смогут реализовать свои мечты.»

Источник: TheVerge