Обзор Flexispot Alcove Riser M17: надежный и простой в использовании конвертер для стоячего стола

Flexispot Alcove Riser Standing Desk Converter M17

Flexispot Alcove Riser Standing Desk Converter M17 — устройство для превращения обычного стола в стоячий. Она проста в установке и полезна, хотя не отличается высокой грузоподъемностью.

Зачем использовать конвертеры для стоячих столов?

Любой из опробованных мной лучших конвертеров для стоячих столов будет отличным выбором для тех, кто хочет иметь возможность переключаться между сидячим и стоячим режимом в течение рабочего дня, но не располагает достаточным пространством или бюджетом для приобретения полноценного стоячего стола. Flexispot Alcove Riser Standing Desk Converter M17 можно приобрести за £169.99 на официальном сайте и за £149.99 на Amazon. Размер M, который продается в данный момент, имеет габариты 915 x 633 x 120-510 мм и весит около 21.7 кг. Реклама

Распаковка и сборка

При открытии упаковки компоненты были в хорошем состоянии, без повреждений металлических частей или рабочей поверхности. Однако через несколько дней использования стали заметны косметические дефекты, например, участки на краях столешницы, где белая краска не полностью покрыла МДФ. Я был рад, что сборка минимальна: Flexispot M17 состоит из двух частей—основной столешницы и подставки для клавиатуры. Для сборки потребовались лишь несколько минут, так как все, что нужно было сделать—это прикрепить подставку для клавиатуры снизу столешницы. Эта простота отличает его от многих стоячих столов на рынке.

Первые впечатления и качество сборки

Первые впечатления от сборки были исключительно положительными благодаря её простоте. Материалы и отделка выглядят качественно. Подъемный механизм работает хорошо—до момента, пока вы не начнете класть что-то на столешницу. Конвертер среднего размера поддерживает до 15 кг на основной поверхности и 2 кг—на подставке для клавиатуры. Длина моего стола в офисе позволяет разместить Flexispot M17, и он гармонирует с белой мебелью, благодаря чему выглядит как естественная часть интерьера. Внешний вид, качество сборки и производительность на первый взгляд оставили положительное впечатление.

Использование

Мой рабочий стол обычно загроможден, но мне удалось удерживать на Flexispot M17 лишь необходимые предметы: 24-дюймовый монитор, 13-дюймовый Macbook Air, клавиатуру, мышь, блокнот и чашку кофе. Несмотря на то, что вес этих предметов не превышает максимальную грузоподъемность конвертера, устройство требовало ручной помощи для поднятия в стоячее положение. Процесс регулировки высоты не требует значительных усилий благодаря низко расположенной ручке справа. Хотя Flexispot M17 остаётся устойчивым в поднятом положении, при наборе текста и незначительном давлении на него—происходит заметная вибрация.

Оценка

Подъемный газомеханизм можно было бы сделать лучше, особенно для пользователей с уменьшенной физической силой. Учитывайте этот аспект, если планируете размещать два монитора или тяжелые предметы на столе. В процессе опускания стола я удерживал подставку для клавиатуры, чтобы контролировать скорость опускания, но падение не было слишком резким.

В качестве дополнительной меры предосторожности следует избегать прищемления пальцев между подставкой и основным столом при опускании. В комплекте с Flexispot M17 поставляются приспособления для управления кабелями: два белых кабельных стяжки и две черные ленты на липучке. Мне следует дополнительно приобрести крепления для более эффективного управления кабелями.

Итог

У меня остались смешанные впечатления от Flexispot Alcove Riser Standing Desk Converter M17. С одной стороны, цена адекватная, устройство удобно и аккуратно выглядит, но с другой—тяжело в управлении, массивно и немного неустойчиво. Вибрация во время печати—раздражающий, но не критичный недостаток. Кроме того, небольшие дефекты краски и скромные дополнительные аксессуары для управления кабелями несколько испортили впечатление, хотя для их приобретения всегда можно заглянуть на Amazon.

Flexispot M17—это бюджетный вариант, если вам не подходит полноценный стоячий стол, однако на рынке есть и более дешевые аналоги.

Источник: TechRadar