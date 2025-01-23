Ninja Gaiden 4 выходит на Xbox, PC и PS5

Microsoft анонсировала новую игру на своем мероприятии Xbox Developer Direct, которой стала Ninja Gaiden 4. Новую часть популярной франшизы совместно разрабатывают Team Ninja и Platinum Games, известные по таким экшн-играм, как Bayonetta и Nier: Automata. Создатели обещают выпустить игру осенью 2025 года на платформах Xbox, ПК и PS5, а также она будет доступна через Game Pass.

Хотя серия Ninja Gaiden существует еще с конца 80-х, она обрела новое дыхание на Xbox в 2004 году благодаря кровопролитной и сложной игре Ninja Gaiden, разработанной студией Team Ninja. Эта версия была перенесена на ряд других консолей и получила несколько продолжений. Исходя из дебютного трейлера, новая игра продолжит темную атмосферу 2004 года, но с еще более динамичным игровым процессом. Реклама

Помимо нового релиза, был также анонсирован ремейк Ninja Gaiden II под названием Ninja Gaiden II Black. Приятная неожиданность: игра уже доступна на консолях, ПК и через Game Pass.

Источник: TheVerge