Этот ИИ инструмент помогает авторам контента защищаться от несанкционированного копирования и управления ботами.

Cloudflare AI Audit: Инструмент для отслеживания и монетизации использования контента

Продвинутые аналитические инструменты от Cloudflare для защиты контента.

Автоматизация и справедливая компенсация для создателей контента.

Cloudflare обеспечивает баланс между создателями контента и AI компаниями.

По мере развития технологий искусственного интеллекта увеличивается обеспокоенность владельцев сайтов и создателей контента по поводу использования их материалов AI-ботами без разрешения. Реклама

Многие сайты, от крупных медиа-компаний до небольших личных блогов, подвергаются сканированию AI моделями без ведома или компенсации создателей, что не только наносит ущерб бизнесу, но и снижает ценность интернет-контента.

В ответ на эти вызовы Cloudflare представила AI Audit — новый набор инструментов, позволяющих авторам контента контролировать, как их работа используется AI ботами.

AI Audit от Cloudflare

AI модели нуждаются в больших объемах данных для обучения, и владельцы веб-сайтов часто сталкиваются с тем, что их контент соскребается ботами для этих целей.

Эти боты могут сканировать сайт несколько раз в день, собирая огромные объемы данных, что может стать серьезным испытанием для создателей контента, особенно для тех, кто управляет малыми сайтами или независимыми блогами.

Не имея ясного представления о том, как используется их контент, и не обладая ресурсами для защиты, авторы часто вынуждены позволять AI моделям объединять их работы.

Cloudflare AI Audit стремится изменить эту модель, предоставляя авторам инструменты для восстановления контроля.

Для авторов контента такая практика вызывает две основные проблемы: потеря контроля над своей работой и отсутствие компенсации. Создатели могут даже не осознавать масштабы таких действий, так как традиционные аналитические инструменты обычно не отслеживают, как AI модели взаимодействуют с их сайтами.

AI Audit позволяет создателям управлять и блокировать эту активность с помощью легкого автоматизированного однокликного решения для ограничения нежелательных взаимодействий с ботами. Помимо автоматизированных контролей, AI Audit предлагает детальные аналитические данные, показывающие, как часто их контент сканируется AI ботами, типы ботов, сканирующих сайт, цель сбора данных и предоставляется ли атрибуция при использовании данных.

AI Audit также предоставляет расширенные метрики, помогающие создателям контента заключать справедливые сделки с AI компаниями. Понимая, с какой частотой их контент используется, авторы могут обеспечить себе достойное вознаграждение. Этот инструмент также предлагает стандартные условия использования, помогая авторам защитить свои права и сохранить контроль над использованием их контента в быстро развивающемся мире AI.

Cloudflare также работает над функцией, которая позволит создателям контента устанавливать справедливые цены за право сканировать их материалы. Это будет особенно полезно для тех, кто не знает, как должна происходить транзакция, и облегчит сотрудничество между создателями и AI компаниями.

«AI значительно изменит онлайн-контент, и мы вместе должны решить, каким будет его будущее», — сказал Мэттью Принс, сооснователь и генеральный директор Cloudflare.

«Создатели контента и владельцы сайтов всех размеров заслуживают права владеть и контролировать свое содержимое. Если этого не будет, качество онлайн-информации ухудшится или окажется полностью за платными стенами.»

Источник: TechRadar