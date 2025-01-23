Сравнение Apple и Nvidia: суперчип ACDC от Apple может использовать технологию UALink

Apple присоединилась к консорциуму UALink

Участие в этом проекте расширит границы технологий для связки графических процессоров, сродни синапсам в нейронах.

UALink становится главным конкурентом проприетарной технологии Nvidia NVLink.

В июне 2024 года множество крупных технологических компаний объединились в группу продвижения Ultra Accelerator Link (UALink), стремясь уменьшить доминирование Nvidia на рынке ускорителей искусственного интеллекта.

UALink ставит перед собой задачу создания нового отраслевого стандарта для высокоскоростной и низкозадержной передачи данных в масштабируемых системах ИИ для центров обработки данных. В проекте уже участвуют такие гиганты, как Intel, AMD, Google, Microsoft, Meta, HPE, Cisco и Broadcom. Теперь Apple также вошла в ряд участников консорциума. Реклама

Заявление Apple

«UALink обещает решить задачи по улучшению соединений и расширению возможностей ИИ,» отметила Бекки Луп, директор по архитектуре платформ в Apple. «Apple имеет большой опыт в создании и сотрудничестве для инноваций, которые продвигают нашу индустрию вперед. Мы рады присоединиться к Совету директоров UALink.»

Проект ACDC

Присоединение к консорциуму предполагает, что Apple планирует использовать технологию UALink в своем «Проекте ACDC» (Apple Chips in the Data Center), также известном как «Baltra». Этот проект, работающий в сотрудничестве с TSMC и Broadcom, направлен на создание собственных ИИ-микросхем для центров данных Apple, что позволит усилить возможности новой технологии Apple Intelligence.

Apple не единственная, кто недавно присоединился к группе. Также поддержку выразили Alibaba Cloud Computing и Synopsys.

Спецификация UALink 1.0

Ожидается, что в первом квартале 2025 года будет выпущена спецификация UALink 1.0, которая обеспечит соединение до 200 Гбит/с на линию, поддерживающее до 1024 ускорителей в одном ИИ-поде.

«Мы рады приветствовать Alibaba, Apple и Synopsys в Совете директоров консорциума UALink,» сказал Куртис Боуман, председатель совета конструкторов UALink. «С момента основания наши ряды пополнились более чем 65 участниками, включая облачных провайдеров, компании по разработке микросхем и IP, производителей софта и оборудования, и других. Поддержка консорциума поможет ускорить внедрение ключевого отраслевого стандарта для определении следующего поколения межсоединений для ИИ.»

Источник: TechRadar