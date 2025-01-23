Fitbit оштрафовали на $12 миллионов из-за случаев ожогов от умных часов Ionic, пострадавших 78 человек.

Комиссия по безопасности потребительских товаров предварительно одобрила соглашение. В 2022 году, после получения 115 сообщений о перегреве батарей, комиссия совместно с Fitbit приняла решение отозвать 1,7 миллиона часов Ionic. Из этих сообщений 78 касались ожоговых травм, включая два случая, когда потребители получили ожоги третьей степени, и четыре случая — второй степени. Несмотря на жалобы, продолжавшиеся в 2018, 2019 и 2020 годах, которые не прекратились даже после обновления прошивки для решения проблемы в 2020 году, государственное агентство утверждает: «Fitbit не сообщила немедленно в Комиссию, как того требует закон».

Отзыв касался только часов Fitbit Ionic, но некоторые потребители утверждают, что и другие устройства Fitbit имеют аналогичные проблемы. В 2023 году потребители подали в суд на Google — владельца Fitbit — заявив, что все его устройства сталкиваются с проблемами батареи, которые приводят к перегреву, создают угрозу пожара и даже вызвали ожоги у клиентов. В жалобе говорится, что Fitbit пыталась связать проблемы с часами с «гигиеной потребителей» и включала множество примеров, когда служба поддержки Fitbit не отвечала клиентам, запрашивавшим информацию о проблемах с их часами. Реклама

Согласно соглашению, отныне Fitbit будет обязана поддерживать внутренний контроль, чтобы обеспечить соответствие всех своих устройств Закону о безопасности потребительских товаров.

Источник: TheVerge