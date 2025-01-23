Wix и YouTube Shopping объединяют усилия для расширения возможностей социального шопинга

Wix объявила о новой интеграции с YouTube Shopping

Wix, одна из лучших платформ для создания сайтов, объявила о новой интеграции с YouTube Shopping. Это нововведение предоставляет владельцам интернет-магазинов возможность продавать свои товары через популярную платформу, расширяя возможности социального шопинга на YouTube. Реклама

YouTube Shopping — это относительно новая услуга, запущенная в 2021 году, которая позволяет контентмейкерам на YouTube отмечать товары в своих видео. Таким образом, зрители могут легко приобретать товары непосредственно с платформы.

До интеграции с Wix YouTube Shopping поддерживал сотрудничество с несколькими платформами:

BASE (доступна только в Японии)

Cafe24 (доступна только в Южной Корее)

FourthWall

Marpple Shop (доступна только в Южной Корее)

Shopify

Spreadshop

Spring

Suzuri

TeePublic

Некоторые из этих платформ также предлагали возможность для продавцов просматривать данные о продажах и заказах через YouTube Analytics. Теперь этот список пополнил и Wix. Компания утверждает, что это изменение призвано трансформировать опыт социального шопинга.

Грег Сисунг, руководитель отдела торговых каналов Wix, отметил: «Мы постоянно ищем новые способы помочь нашим продавцам развивать их бизнес и взаимодействовать с клиентами. Наша интеграция с YouTube трансформирует опыт социального шопинга как для продавцов, так и для покупателей, а также для инфлюенсеров, позволяя пользователям достигать своей целевой аудитории и улучшать взаимодействие с новыми и более широкими клинтами.»

Wix заявляет, что пользователи могут управлять YouTube Shopping через раздел Google и YouTube Sales Channels в их панели управления Wix. После активации инструмента продавцы могут использовать различные функции, такие как теги для продуктов в видео и прямых трансляциях, запуск продуктов и демонстрация товаров на вкладке магазина YouTube.

Компания также сообщила, что их инструменты обрабатывают бекенд-процессы, включая синхронизацию информации о продуктах, управление инвентарем и облегчение процесса оформления заказов.

Теперь пользователи могут использовать Google и YouTube App во всех странах, где поддерживается YouTube Shopping: в США, Южной Корее, Индонезии, Индии, Таиланде и Вьетнаме.

Это значительное дополнение к платформе Wix. Владельцы сайтов постоянно ищут новые способы достичь аудитории и упростить процесс совершения покупок. С учетом того, что продавцы все чаще прибегают к социальным медиаплатформам, таким как YouTube, для взаимодействия с потенциальными клиентами, этот новый инструмент позволит сократить время и количество кликов между первым интересом и покупкой.

Благодаря комиссиям за транзакции на всех тарифных планах, Wix также извлечет выгоду из этого нового партнерства.

Источник: TechRadar