Запускаем Samsung Galaxy S25: специальный выпуск нашего подкаста

Компания Samsung представила свою новую серию смартфонов Galaxy S25 на мероприятии Galaxy Unpacked. Вместе с этим были анонсированы новые функции искусственного интеллекта, такие как Now Brief. На нашей платформе TechRadar.com вы найдете наши впечатления от Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra, а также подробности о всех представленных новинках.

Чтобы узнать всё о новых продуктах Samsung и нашем мнении о будущем компании в 2025 году, рекомендуем послушать специальный выпуск подкаста TechRadar, посвящённый мероприятию Samsung Unpacked в январе 2025 года. Реклама

В подкасте к дискуссии присоединились телефонный эксперт Аксель Мец, специалист по фитнес-технологиям Мэтт Эванс и наш постоянный консультант Лэнс Уланофф. Вместе мы обсуждаем новинки, а также усилия Samsung по созданию экосистемы интернет вещей, которая превосходит возможности Apple. Особое внимание уделяется проекту Moohan и его перспективам в области XR.

Наш подкаст доступен на нашем YouTube-канале, а также на площадках Spotify и Apple Podcasts. Там же вы сможете найти и другие наши выпуски, включая специальный выпуск CES 2025.

Источник: TechRadar