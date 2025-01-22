Вот новый Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung недавно анонсировала новый телефон Galaxy S25 Edge — ультратонкое дополнение к линейке Galaxy S25. Хотя устройство ещё не поступило в продажу и Samsung не раскрыла деталей, мы теперь знаем, что этот телефон действительно существует. У нас есть фотографии.

Как и большинство современных смартфонов, Galaxy S25 Edge выполнен в форме тонкой серебристой пластины. На задней стороне устройства расположены две камеры, в отличие от трех камер, присутствующих в других моделях S25. По слухам, толщина Edge составляет всего 6.4 мм, однако мои коллеги, Эллисон Джонсон и Вйеран Павич, присутствующие на мероприятии Galaxy Unpacked и сделавшие предоставленные ниже фотографии, не смогли подержать устройство в руках или измерить его для подтверждения. Реклама

Мы стараемся подобраться ближе, чтобы показать устройство с разных ракурсов, но место переполнено людьми. Этот телефон вызывает большой интерес. Для сравнения, толщина обычного Galaxy S25 составляет 7.2 мм. Таким образом, Edge оказывается еще тоньше.

Вот некоторые фотографии, которые мы сделали:

Photo by Vjeran Pavic / The Verge

Photo by Vjeran Pavic / The Verge

Photo by Vjeran Pavic / The Verge

Photo by Allison Johnson / The Verge

Photo by Allison Johnson / The Verge

Photo by Allison Johnson / The Verge

Photo by Allison Johnson / The Verge

Обновление, 22 января: Добавлены дополнительные фотографии.

Источник: TheVerge