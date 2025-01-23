Что такое датчик среды Samsung? Разбираем новые AI-опции SmartThings.

На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2025 подразделение SmartThings представило новую технологию ИИ, которая обещает преобразить умный дом — конечно, если ваш дом работает на платформе Samsung.

Новинки объединены под брендом Samsung’s Home AI и включают функцию «ambient sensing». Это решение собирает данные с подключенных устройств по всему дому и адаптируется к вашей повседневной жизни, делая ваш умный дом более эффективным. Реклама

Хотя точная дата запуска не определена, ожидается, что это произойдет в 2025-2026 годах. У вас еще есть время оборудовать дом устройствами с поддержкой SmartThings, учитывая, что большинство функций сначала станут доступны только на устройствах Samsung.

Что такое ambient sensing?

Главная особенность новых разработок — ambient sensing. Устройства SmartThings смогут использовать сенсоры для обнаружения движений и звуков, чтобы отслеживать вашу ежедневную активность и создавать идеальные условия для каждого момента.

Многие устройства Samsung, такие как новая робот-пылесос Bespoke JetBot Combo AI или крупная бытовая техника Samsung, уже оснащены такими сенсорами. Это значит, что, возможно, в вашем доме уже есть устройства, которые будут работать с новой технологией ambient sensing.

Что будет делать ambient sensing от Samsung?

Samsung назвала несколько примеров возможностей ambient sensing:

Обнаружение людей и мониторинг активности : SmartThings сможет использовать сенсоры для определения различных занятий, таких как отжимания, сон или работа за столом. Эти данные будут использоваться для рекомендации улучшенных режимов и изменения вашей обстановки.

: SmartThings сможет использовать сенсоры для определения различных занятий, таких как отжимания, сон или работа за столом. Эти данные будут использоваться для рекомендации улучшенных режимов и изменения вашей обстановки. Оценка здоровья и рекомендации по образу жизни: SmartThings не только настраивает устройства, но и предлагает реальную обратную связь, как напоминание о необходимости немного подвигаться, если вы долго сидите.

Например, во время тренировок SmartThings сможет определять виды упражнений и давать рекомендации для улучшения результатов, изменяя продолжительность занятий.

Если вы принимаете душ, звук и движение при сушке волос могут активировать ваш робот-пылесос, чтобы он собрал волосы, или создать более уютную атмосферу, включая лампу и регулируя температуру в комнате.

Если у вас есть пушистый питомец, который оставляет шерсть на мебели, SmartThings может распознать это и включить воздухоочиститель для удаления аллергенов из воздуха.

Генеративный ИИ и Map View

SmartThings планирует улучшить свой арсенал домашних технологий искусственного интеллекта с помощью Генеративного ИИ, добавляя персонализацию в Map View.

Теперь Samsung позволит использовать камеру телефона для создания изображений интерьера вашего дома, чтобы сделать Map View более точным.

Это, в свою очередь, улучшит пользовательский опыт при взаимодействии с умным домом, так как Map View будет знать расположение мебели и сможет использовать новую технологию ambient sensing в зависимости от близости объектов.

Сохранит ли SmartThings данные моего дома в безопасности?

Краткий ответ — да, по словам Samsung.

Подробный ответ заключается в том, что Samsung будет хранить всю информацию локально в вашей сети, обеспечивая конфиденциальность за счет сохранения данных внутри приборов и устройств Samsung, а не в облаке. Это означает, утверждает Samsung, что ваши данные не будут доступны третьим лицам без вашего разрешения.

Samsung значительно опережает конкурентов в области умного дома благодаря широкому ассортименту продукции, популярности по всему миру и многочисленным партнерствам, включая сотрудничество с Google и альянсом Connectivity Standards Alliance по Matter.