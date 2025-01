Презентация Samsung Galaxy: Galaxy S25 Ultra, S25 Edge и 9 ключевых новостей

Первое мероприятие Samsung Galaxy Unpacked было насыщенным, и, соблюдая традиции бренда, все новости были представлены быстро. Официально представили Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, а также анонсировали углубленное сотрудничество с Google для новых трюков Gemini, множество новых функций Galaxy AI, значительные улучшения в создании контента и намек на то, что компания готовит с Google для своей гарнитуры Android XR.

Мероприятие было очень обширным, и здесь мы делимся самыми важными моментами, которые мы узнали на январском мероприятии Galaxy Unpacked. Реклама

AI технологий Galaxy стали умнее и более персонализированными

Как и в случае с семейством Galaxy S24, S25 полностью нацелен на технологии Galaxy AI. В 2025 году Samsung усиливает производительность и масштаб этих функций. Основа этого — чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который оснащен 12 ГБ оперативной памяти и выделенным ядром для AI задач, называемым Personal Data Engine.

Идея заключается в том, что внутри устройств S25, S25 Plus и S25 Ultra есть ядро, которое может быть задействовано для обработки AI задач, создавая для каждого пользователя персонализированное решение, способное изучать привычки и другие устройства в экосистеме, обеспечивая полезную поддержку AI через Bixby, Gemini или новую функцию Now Brief.

Samsung стремится, чтобы ее устройства делали больше для пользователей — не только последняя версия телефона Galaxy, но и другие устройства в экосистеме, такие как Galaxy Ring, Watch или даже бытовые приборы. Например, они могли бы отключать телевизор, когда ваши часы сообщают телефону, что вы уснули, или рекомендовать включить режим сна, чтобы помочь вам прекратить залипание в TikTok и отложить телефон.

Galaxy S25 Ultra предлагает полный комплект функций

Основной анонс оборудования на Galaxy Unpacked — это Samsung Galaxy S25 Ultra, самый новый флагманский смартфон компании.

На первый взгляд, он не сильно отличается от предшественника, но есть некоторые важные изменения в дизайне. Например, у S25 Ultra стали более выразительные кольца камеры, которые выглядят более похожими на таковые на Galaxy Z Fold 6, и они одинаковы для всех моделей семейства Galaxy S25. Новый телефон получил немного больший дисплей, чем S24 Ultra; его диагональ теперь составляет 6,9 дюйма, по сравнению с 6,8 дюймами у предыдущей модели, благодаря уменьшению рамки на 15%.

S25 Ultra также стал тоньше в целом и весит на 15 граммов меньше, а углы теперь округлые, что порадует поклонников iPhone.

Внутри Samsung Galaxy S25 Ultra укомплектован чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который мощнее Snapdragon 8 Gen 3 в S24 Ultra и должен обеспечивать еще лучшую производительность в играх и AI. Помимо этого, S25 Ultra имеет увеличенную камеру охлаждения, а также сразу доступные новые функции Galaxy AI, такие как Now Brief и Audio Eraser.

Galaxy S25 и S25 Plus предлагают лучшие возможности за свои деньги

В этом году стандартные модели не такие впечатляющие, как Ultra, но они объективно лучше своих предшественников и оснащены множеством обновлений.

В плане дизайна у Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus появились те же элегантные кольца камеры, что и у S25 Ultra, и обе модели на 7% тоньше прошлогодних аппаратов.

Главной новостью для этих двух телефонов стала емкость оперативной памяти: теперь это 12 ГБ вместо 8 ГБ, что приводит их в соответствие с S25 Ultra, и все три новые устройства также оснащены чипсетом Snapdragon 8 Elite. В этом году не будет разделения на Qualcomm и Exynos, что порадует европейских покупателей.

Другие аппаратные улучшения для S25 включают увеличенный размер камеры охлаждения, который должен способствовать лучшей игровой производительности вместе с чипсетом 8 Elite, и на уровне программного обеспечения вы получите мгновенный доступ к нескольким новым функциям Galaxy AI.

Galaxy S25 Edge официально представлен и поражает своей тонкостью

Хотя слухи о iPhone 17 Air продолжают ходить уже давно, Samsung сумела превзойти конкурента из Купертино. Как и было объявлено о Galaxy Ring в конце January 2024 Unpacked, на этом мероприятии Samsung также представила сверхтонкий смартфон.

Galaxy S25 Edge демонстрирует удивительно тонкую сборку с различными компонентами, обещающими интеграцию Galaxy AI, как у остальных моделей S25, в ультралегком корпусе. Мы увидели его издалека на Galaxy Unpacked — он действительно крошечный и очень тонкий, но все еще хватает места для основной камеры с выпуклостью и, похоже, имеет матовые титановые боковые части.

Конечно, Samsung пока официально не заявила ничего, кроме имени и краткого взгляда, но как только появится больше информации о Galaxy S25 Edge, мы обязательно обновим вас.

Посмотрели на проект Moohan от Samsung и Google

Хотя Google и Samsung в декабре 2024 года официально представили проект Moohan — гарнитуру смешанной реальности Android XR, событие не обошлось без тизера. Было только краткое упоминание, но Samsung действительно продемонстрировала новый взгляд на предстоящую гарнитуру.

Два бренда продолжают сотрудничать на платформе Android XR, а также над гарнитурой, которая обещает предоставить полный спектр XR-опыта с отслеживанием глаз и рук. Samsung в очередной раз подтвердила, что гарнитура разрабатывается, но ничто более конкретное не было раскрыто, кроме того, что она будет интегрирована с существующей экосистемой Samsung.

При покупке S25, S25 Plus или S25 Ultra предоставляется шесть месяцев доступа к Gemini Advanced

Учитывая, что Samsung на Galaxy Unpacked подчёркивала множество новых возможностей Gemini, покупатели Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra получат бесплатный шестимесячный доступ к Gemini Advanced. Это позволит вам в полной мере пользоваться возможностями AI, не беспокоясь о каких-либо ограничениях.

Эта сделка также повышает ценность серии Galaxy S25; Gemini Advanced стоит $19.99 в месяц в США, так что шестимесячная подписка оценивается почти в $120.

Телефоны S25 получили лучшие функции камеры iPhone и Pixel

Борьба за звание лучшего камерофона вновь станет ожесточённее в 2025 году, когда Samsung анонсировала, что ее устройства серии S25 получат несколько мощных функций, которые ранее мы видели только у Apple и Google.

К таким функциям относится возможность съемки видео в логарифмическом формате, что идеально для цветокоррекции, и функция Best Face — аналог Google Best Take у Pixel. Она будет полезна, если ваши групповые снимки часто содержат человека с неудачно запечатлёнными моментами.

Если вы предпочитаете редактировать и настраивать цвета на своих фотографиях, вам также доступен аналог Фотографического стиля от Apple. Он позволяет выбрать изображение и создать фильтр на его основе, с дальнейшей настройкой баланса белого, насыщенности и зерна.

Интересно, что демонстрация Gemini Live показала, как ведущий получил некоторые советы по редактированию фотографий от AI-помощника, обсуждая снимок своей собаки. Теперь снимки вашего питомца никогда не будут с плохой композицией.

Хотя это не заняло большого места в основной части выступления, у SmartThings было свое время славы с официальным анонсом новых технологий обнаружения среды и инструментов Generative AI Map View, которые помогут вам персонализировать ваш умный дом, все под эгидой Home AI.

Обнаружение среды — это, безусловно, самая захватывающая функция, позволяющая всей экосистеме сенсоров определять ваше местоположение и действия для оптимизации вашего окружения. Делаете упражнения? Ваш холодильник, возможно, будет наблюдать за вами, готов дать личные советы по улучшению формы или предложить корректировки в продолжительности тренировки.