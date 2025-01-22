Ритейлер раскрыл дату запуска Nvidia RTX 5070 Ti – 20 февраля. А где же RTX 5070?

Финский ритейлер обнародовал дату выхода RTX 5070 Ti

По информации, Nvidia планирует выпустить новую видеокарту 20 февраля.

Отсутствие даты у модели RTX 5070 может вызвать слухи о том, что её выпуск перенесут на март.

Nvidia представила RTX 5070 Ti, но официальной даты релиза пока нет. Европейский ритейлер намекнул, что продукт поступит в продажу 20 февраля. Им оказался Proshop из Финляндии, который ранее разглашал предполагаемые данные о ценах на RTX 5080. Реклама

С запуском RTX 5090 и 5080, запланированным на 30 января, между выходами видеокарт может возникнуть трехнедельный промежуток. Это разочаровывает тех, кто рассчитывал на более ранний релиз среднеуровневой линейки для обновления своих ПК. Однако всегда стоит быть осторожными с подобными утечками, так как Proshop мог использовать предполагаемые даты или устаревшую информацию. Nvidia же сообщает, что релиз видеокарты запланирован на февраль.

Анализ: Федерация дат

RTX 5070 Ti получила неофициальную дату выхода на 20 февраля, в то время как для RTX 5070 её нет. Это может подразумевать, что релиз RTX 5070 состоится позже. Если бы она выходила до 20 февраля, вероятно, Proshop указал бы эту дату.

Согласно отчетам, модель RTX 5070 Ti действительно может выйти в середине или конце февраля, а RTX 5070 не появится раньше марта. В то же время, следует помнить, что информация может быть неточной, и Nvidia, возможно, пока не определилась с окончательными сроками. Отсутствие точных дат на CES 2025 также указывает на неопределенность.

Я надеюсь, что RTX 5070 появится еще в феврале, как обещано, чтобы избежать столкновения с выпуском AMD RX 9070, который запланирован на март.

Источник: TechRadar