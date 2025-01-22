Xbox начинает бета-тестирование с поддержкой большого объёма внешнего хранилища

Xbox выпустила новое бета-обновление программного обеспечения. Оно стало доступным сегодня для участников программы тестирования в группе Alpha Skip-Ahead. Это обновление позволяет консолям Series X и S поддерживать гораздо более крупные внешние жесткие диски. Ранее поддержка ограничивалась дисками объемом до 16 ТБ, подключенными через USB.

Теперь, с новым обновлением, системы Xbox могут использовать жесткие диски более 16 ТБ, разделяя их на сегменты для полного использования физической емкости. Например, один 24-ТБ диск теперь можно форматировать в несколько разделов (самый крупный из которых все так же 16 ТБ). Это позволяет архивировать больше игр, приложений и медиафайлов, если это вам нужно. Реклама

Однако, если вы уже используете жесткий диск более 16 ТБ с Xbox, компания предупреждает, что необходимо будет его отформатировать заново для того, чтобы воспользоваться расширенной поддержкой:

«Диски объемом более 16 ТБ, которые уже были отформатированы, не затронет это изменение. Для использования полной поддержки новых больших дисков потребуется повторное форматирование.»

Хотя вы по-прежнему не сможете запускать современные игры напрямую с внешнего диска, он может быть полезен для резервного копирования всех ваших установок или для игр, разработанных для старых систем. Это избавит от необходимости загружать игры заново через интернет, такие как Call of Duty: Black Ops 6, за исключением случаев, когда потребуется скачивание обновлений аналогичного объема.

Xbox также выпускает обновление, которое добавляет новые индикаторы качества сети для облачных игр. Эти индикаторы помогут определить, если ваше соединение замедляется и ухудшает игровой процесс. Они будут отображаться в виде красных пузырей в верхней правой части экрана, информируя, например, о потере пакетов или увеличении времени пинга. Это поможет разобраться с проблемами соединения.

Источник: TheVerge