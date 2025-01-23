Десятки сабреддитов запрещают публикацию ссылок на X

Десятки популярных сабреддитов запретили ссылки на X после того, как Илон Маск сделал жест, который историки и группы по правам человека описали как нацистское приветствие. Сообщества, запретившие ссылки на X, включают такие как r/formula1, r/military, r/nursing, r/TwoXChromosomes и r/nintendo.

Эта инициатива распространяется по Reddit после того, как неонацисты приветствовали речь Маска на митинге в честь инаугурации Дональда Трампа в понедельник. Во время своей речи Маск дважды поднимал руку в приветствии, которое историки, избранные чиновники и организации, поддерживающие выживших в Холокосте, определили как нацистское. В процессе своего выступления Маск кладет руку на грудь и выкидывает руку вперед под углом, удерживая ее в воздухе на несколько секунд, и говорит: «Мое сердце с вами», обращаясь к сторонникам. Некоторые его сторонники защищают Маска, утверждая, что жест соответствовал его словам. Реклама

Маск не отказался от трактовки его жеста как сиг хайль неонацистами, и более того, минимизировал критику, написав на X: «Мировой ‘все фашисты’ атака такооо старомодна.» Ранее Маск усиливал расистские, антисемитские теории заговора, такие как Теория Великой Замены, и постоянно публикует недоказанные антииммигрантские заявления. После того как он вложил миллионы долларов в выборы в США, поддерживая Трампа, Маск распространил свое влияние и на немецкую политику, поддержав крайне правую партию Альтернатива для Германии (AfD).

Несмотря на истинные намерения Маска, экстремисты довольны: как сообщал Rolling Stone, белые супрематисты называют это «моментом белой силы Дональда Трампа», благодаря Маску за то, что он их «услышал».

Сабреддиты, которые объявили новое правило, охватывают миллионы пользователей по всему миру и разным интересам. Некоторые сабреддиты разрешают публикацию скриншотов с X, но не гиперссылок, и многие другие крупные сообщества, такие как r/nba и r/nfl, обсуждают возможность поступить аналогично. Даже если не учитывать праворадикальные взгляды Маска, просмотр ссылок X на Reddit не вызывает больших положительных впечатлений: часто ссылки не раскрываются, и пользователям нужно иметь аккаунт X, чтобы увидеть беседу на платформе.

«Реддит традиционно привержен свободе слова и свободы ассоциации», — заявил представитель Reddit, который попросил остаться анонимным из-за чувствительности темы. В то время как отдельные сабреддиты могут устанавливать свои правила для сообщества, «у Reddit Inc. нет полного запрета на ссылки X — на Reddit все еще много таких ссылок», — написал представитель в электронной почте.

X не сразу ответили на запрос о комментариях.

Источник: TheVerge