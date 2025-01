Все слухи о iPhone Air

В течение нескольких месяцев ходят слухи о том, что Apple может выпустить совершенно новую модель iPhone в этом году — так называемый iPhone Air. Этот новый, сверхтонкий iPhone может стать первой крупной сменой дизайна в линейке за многие годы.

iPhone Air не будет просто обновлением внешности: это совсем другой подход. Он не позиционируется как более доступная базовая модель или телефон с множеством функций, как Pro-версии. Предполагается, что этот телефон будет ориентирован на тех, кто готов пожертвовать некоторыми функциями ради более стильного и тонкого дизайна. По сути, это версия iPhone, аналогичная оригинальному MacBook Air.

Дата выхода

Текущие слухи говорят, что телефон появится в линейке iPhone 17 этой осенью под названием iPhone 17 Air. Конечно, окончательное решение еще не принято. Apple может изменить свои планы, или слухи могут оказаться неверными. Однако достаточно много сообщений указывают на то, что разработка действительно ведется. Вот все слухи об этом телефоне на данный момент:

Самый тонкий iPhone

17 Air будет очень тонким, но точные размеры пока не определены. Аналитик цепочек поставок Мин-Чи Куо предсказывал толщину в 5,5 мм в январе, что сделало бы его чуть толще, чем 5,1 мм iPad Pro M4, который дебютировал в прошлом мае. Через два дня репортер Bloomberg Марк Гурман подтвердил свое заявление, сделанное в декабре, что новый телефон будет «примерно на 2 миллиметра тоньше», чем iPhone 16 Pro с толщиной 8,25 мм. Аналитик Джефф Пу предположил, что он будет около 6 мм.

Кто бы ни оказался прав, iPhone 17 Air станет одним из самых тонких продуктов Apple, даже тоньше, чем iPhone 6, который держит рекорд в 6,9 мм и славится своей склонностью к изгибу. Обнадеживает то, что Apple смогла сделать M4 iPad Pro на удивление прочным.

Проблемы с аккумулятором

Говорят, что Apple разрабатывает новые способы разместить достаточную мощность аккумулятора в этом ультратонком телефоне. Слух от ETNews в ноябре 2023 года говорил о том, что Apple пытается создать новый, более плотный тип батареи, использующий углеродные нанотрубки и смесь материалов, таких как никель, кобальт, марганец и алюминий, для будущих устройств.

Однако в ноябре 2024 года корейский инсайдер yeux1122 сообщил, что Apple использует стандартные технологии аккумулятора. Они утверждают, что компания пыталась уменьшить внутренности, чтобы увеличить емкость батареи и при этом создать более тонкий телефон, но это не удалось. Позже в том же месяце The Information написал, что Apple испытывает трудности с размещением батареи, SIM-карты и термоматериалов внутри, что ограничивает толщину устройства.

Последний слух от Digital Chat Station предполагает, что как смартфон Apple, так и также обсуждаемый тонкий Samsung Galaxy S25 будут иметь батарею емкостью 3,000 – 4,000 мАч и толщину между «5.xмм-6.xмм.»

Дисплей iPhone 17 Air

На данный момент все указывает на то, что каждый iPhone 17 будет оснащен OLED-дисплеем с той же технологией LTPO, что и в текущих моделях Pro. Это может означать как более высокие частоты обновления, так и меньшее потребление энергии, так как это позволяет экранам увеличивать частоту обновления до 120Hz и снижать до 1Hz. Это объясняет, почему функция всегда включенного дисплея от Apple работает без значительной нагрузки на батарею.

Что касается размера экрана, то слухи сходятся в том, что он будет около 6.6 дюймов. Это немного меньше, чем 6.7-дюймовый экран iPhone 16 Plus, который 17 Air может заменить в этом году. Ожидается, что телефон получит Dynamic Island с Face ID, как и вся остальная флагманская линия.

Собственные чипы и Apple Intelligence

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, Apple собирается оснастить iPhone 17 Air собственными чипами Wi-Fi и Bluetooth, а также собственным модемом сотовой связи. Это будет впервые для компании, которая уже несколько лет пытается разработать собственный модем, чтобы отказаться от Qualcomm. Похоже, теперь Apple уверена в своих разработках и готова начать внедрение в телефоны, возможно начиная с iPhone SE 4 в ближайшие месяцы.

Скорее всего, в 17 Air будет установлен обычный чип A19, а A19 Pro зарезервирован для Pro-версий. Ожидается, что телефон также получит 8 ГБ оперативной памяти и поддержку функций искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Облегченная камера

Согласно слухам, iPhone 17 Air будет иметь только одну камеру на задней панели. Ссылаясь на аналитика цепочек поставок Джеффа Пу в октябре, MacRumors сообщает, что это будет 48-мегапиксельная камера, а на передней панели будет 24-мегапиксельная камера для селфи.

Стоимость устройства

Несмотря на отсутствие у iPhone 17 Air множества функций, он может оказаться дорогим. The Information даже писал, что его цена может превысить стоимость iPhone 16 Pro Max, который сейчас стоит $1,299.

Но не все слухи соглашаются с этим. Согласно статье в The Wall Street Journal, опубликованной в декабре, Apple стремится сделать цену ниже Pro-версий. Это значит, что цена может быть ниже $999, с которой начинается iPhone 16 Pro.

Зачем Apple создает iPhone 17 Air?

В августе Гурман сообщил, что основной целью редизайна Air является увеличение продаж после неудач с моделями Mini и Plus. Позже в своем январском выпуске он написал, что компания считает стратегию Air «проверенной победительницей» для улучшения продаж.

Декабрьская статья в Journal подтверждает это, утверждая, что Apple стремится к росту благодаря iPhone 17 Air после лет «в основном незначительных обновлений». Хотя iPhone все еще составляет около половины дохода Apple, издание пишет, что «последняя крупная волна роста продаж была в 2021 году» благодаря субсидиям операторов в рамках их внедрения 5G.

Apple с 2020 года пробует увеличить продажи, предлагая по четыре флагманских модели, и подход с 17 Air не исключение. Начав с iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max, затем она заменила Mini на модели «Plus», начиная с iPhone 14. Но Mini и Plus не пользуются популярностью у покупателей. Совсем недавно iPhone 16 Plus составлял только 10% заказов Apple на экраны в 2023 году и 16% в прошлом году, сообщил Росс Янг из исследовательской компании DSCC. Теоретически, Air может заменить Plus как немного более премиальный вариант.

Однако гонка за продажами может быть не основным мотивом. Гурман также предположил в январе, что Apple использует этот телефон как платформу для тестирования новых технологий, включая собственные беспроводные и сотовые модемные чипы. Более того, это шаг в направлении создания меньших технологий, необходимых для будущего складного iPhone.

