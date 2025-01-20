Обзор Rocket Money от TechRadar

Rocket Money: Обзор

При выборе лучших приложений для бюджетирования и программного обеспечения для управления личными финансами большинству из нас необходимо что-то быстрое и удобное в использовании. Время — деньги, поэтому наличие под рукой такого инструмента, как Rocket Money, имеет смысл. Создатели программы утверждают, что Rocket Money предназначено для того, чтобы помогать вам меньше тратить и больше экономить. Кроме того, существует бесплатная версия, хотя настоящую ценность представляет платное издание Rocket Money Premium.

Rocket Money — это отличный инструмент, доступный как для iOS, так и для Android, а также в виде очень удачной десктопной версии. С лёгким в использовании интерфейсом и множеством функций, включая возможность проверки кредитного рейтинга, он предлагает дополнительную ценность уже впечатляющему набору возможностей. Помимо этого, вы сможете воспользоваться инструментами для отслеживания трат, контроля расходов и управления подписками. Реклама

Некоторые могут посчитать платную версию Rocket Money слегка дороговатой. Однако в программе достаточно функций, чтобы она стоила своих денег, хотя ей приходится конкурировать с популярными аналогами, такими как Quicken и Simplifi.

Цены

Хорошая новость заключается в том, что Rocket Money изначально можно использовать бесплатно, предлагая простой процесс загрузки и настройки, знакомящий с основными функциями программы. Однако, чтобы получить доступ к более полезным функциям Premium, предполагается ежемесячная оплата стоимостью около $10, хотя пользователи могут выбрать, платить ли больше или меньше, в диапазоне от $3 до $12. Независимо от выбранного пути, расчётный период составляет год, что может не подойти тем, кто предпочитает более гибкий подход к оплате приложений для личных финансов.

Основные функции

После приобретения Premium версии доступно множество функций, которые делают Rocket Money ценной покупкой. Программа, будь то приложение или десктопная версия, предлагает простой и красочный интерфейс с полным разбором личных финансов. Полезные подсказки помогают планировать будущие расходы, а также можно настроить уведомления, чтобы расходы не выходили за рамки.

Ещё одной полезной функцией является опция переговорщика, которая может проанализировать ваши текущие счета и найти способы снижения затрат. В то же время инструмент Net Worth объединяет все финансовые данные, позволяя лучше планировать будущее. Также есть функция проверки кредитного рейтинга, которая помогает оценивать свои возможности по получению займов.

Одной из новых функций, о которых многие не задумываются, является возможность поиска и отмены нежелательных подписок. Это инструмент, который может помочь сократить траты на услуги, которые могли бы остаться незамеченными. Добавьте сюда инструменты для достижения финансовых целей, помощников для бюджетирования и несколько симпатичных виджетов, и получается достаточно солидный пакет.

Производительность

Производительность Rocket Money впечатляет. Это компактное и функциональное приложение, с аналогичной десктопной версией, которое работает очень быстро и плавно. Как и следовало ожидать от программы, связанной с финансами, здесь используется 256-битное шифрование, обеспечивающее безопасность банковских операций. Благодаря этому, подключение к банковским счетам является простым, безопасным и надёжным процессом.

Простота использования

Rocket Money действительно прост в использовании, будь то приложение или десктопная версия. Вам, конечно, сначала нужно будет зарегистрироваться и подключить свои финансовые счета, но как только это будет сделано, всё получится очень просто. Это стало возможным благодаря удобному интерфейсу, который приятен для глаз. Графика четкая и понятная, а применение цвета особенно полезно для демонстрации трат.

Поддержка

Лёгкость использования Rocket Money является большим плюсом, так как поддержка в программе немного ограничена. Однако, при необходимости, доступны возможности связи по электронной почте или в чате. Программа настолько проста, что, проведя немного времени с демонстрационной или бесплатной версией, вы вряд ли столкнётесь с трудностями после перехода на Premium.

Итог

Rocket Money — это отличный выбор для тех, кому нужно более эффективно управлять своими финансами. Хотя бесплатная версия и неплохая, полную ценность приносит лишь платное издание, будь то мобильная или десктопная версия. Ожидайте привлекательный интерфейс с множеством мощных инструментов, которые помогут вам контролировать свои финансы. Некоторые функции, такие как отчётность и отслеживание инвестиций, могли бы быть лучше, но в остальном Rocket Money очень надёжен и функционален.

Источник: TechRadar