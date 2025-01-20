Bluesky и X запускают новые видеопотоки на фоне неопределённости с TikTok.

В то время как TikTok снова начинает работать в США, неопределенность вокруг будущего этой видеоплатформы создала возможности для таких компаний, как Bluesky и X.

За последние несколько часов обе платформы социальных сетей представили новые функции, включая специальные вкладки и ленты для видеоконтента, позволяющие пользователям проще находить и смотреть вертикальные видео в их приложениях. Вчера Instagram анонсировал новый аналог CapCut — видеоредактора, принадлежащего ByteDance, владельцу TikTok, вскоре после того, как последний перестал работать в США. Реклама

Bluesky также представил настраиваемые ленты для видео. Пользователи могут прокручивать их вверх или вниз, переключаясь между видео и создавая целевые ленты, которые собирают контент только из определенных хештегов, например, лента #BookSky, основанная на сообществе «BookTok» TikTok.

«Как и в любой другой ленте, вы можете закреплять их или нет», — говорится в посте компании. «Bluesky — это ваш способ кастомизации».

Обновление добавило новую видеоленту под вкладкой поиска, предоставляющую хронологию популярных видео на платформе. В Bluesky утверждают, что возможность прокрутки только видеоленты является уникальной функцией настраиваемых лент.

Пользователям может потребоваться несколько раз обновить приложение Bluesky, пока не появится новая вкладка с популярными видео.

Bluesky также отметил разработчиков AT Protocol — децентрализованного протокола, на котором основывается Bluesky, и который сейчас используется для создания альтернатив TikTok, таких как Tik.Blue, Skylight.Social и Bluescreen.Blue, находящихся на стадии ранней разработки.

X также начал внедрение новой вкладки «Видео» для пользователей в США в воскресенье, которая отображается в виде круглой кнопки воспроизведения в нижней панели навигации приложения. «Оттуда вы можете исследовать персонализированную ленту рекомендованных видео, отражающую события в реальном времени, в сферах спорта, развлечений, новостей и многого другого», говорится в заявлении X.

Источник: TheVerge